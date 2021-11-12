SON DAKİKA | Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Devre arası 3 yolcu 4 transfer

GEDSON, ELNENY VE İRFANCAN

Devre arası transfer döneminde alınması planlanan isimler de netleşti... Gedson Fernandes için Benfica'ya 8 milyon Euro'luk teklif sunacak olan sarı kırmızılılar, maliyetinin uygun olması durumunda Arsenal'den Mohamed Elneny'yi ve ikinci kaleci olarak Göztepe 'den İrfancan Eğribayat'ı transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca bunlardan bağımsız olarak Zamalek'e 4 milyon dolar ödenerek Mohamed'in bonservisi alınacak.