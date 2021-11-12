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    • Spor
    • 12.11.2021 16:21
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    • 12.11.2021 16:29
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    SON DAKİKA | Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Devre arası 3 yolcu 4 transfer

    Sezon başında 10 futbolcu transfer eden ve 10 isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek. Fatih Terim hazırladığı raporu yönetime sundu. Yaşanan bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetim transfer için kolları sıvadı. Galatasaray'da devre arasında 3 ismin gönderilip yerine 4 transfer yapılması planlanıyor. İşte detaylar...

    G.Saray’da devre arası 3 yolcu 4 transfer

    Sezon başında kadrosuna kattığı 10 futbolcu ile önemli bir değişime imza atan Galatasaray 'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.

    Sarı kırmızılı takımın hedeflerine ulaşması adına bu süreçte 'vedalar' ile birlikte kadroya yeni katılımlar olacak... Ocak ayındaki ara transferde gerçekleşmesi beklenen değişimler şöyle:

    ASSUNÇAO GERİ GİDECEK
    Performansıyla sınıfta kalan Gustavo Assunçao, ilk devrenin bitiminin ardından Portekiz'e geri dönecek. Bir yıllığına 200 bin Euro'ya kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, sözleşmesi feshedilerek Famalicao Kulübü'ne gönderilecek. Bugüne dek sadece 2 maçta toplam 134 dakika süre alabilen Assunçao, yabancı kontenjanında yer açmak adına gönderilecek.

        DIAGNE TEKRAR AVRUPA'YA
        Geçtiğimiz iki sezon Belçika'nın Club Brugge ve İngiltere'nin West Bromwich Albion takımlarına kiralanan Mbaye Diagne'nin yeniden ayrılması gündemde.

        İngiliz ve İtalyan kulüplerinin takibinde olan Senegalli futbolcu için teklif gelmesi halinde gönderilecek ve yerine başka bir yabancı santrfor transfer edilecek. Diagne bu sezon 16 resmi maçta forma giyerken, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

        GEDSON, ELNENY VE İRFANCAN
        Devre arası transfer döneminde alınması planlanan isimler de netleşti... Gedson Fernandes için Benfica'ya 8 milyon Euro'luk teklif sunacak olan sarı kırmızılılar, maliyetinin uygun olması durumunda Arsenal'den Mohamed Elneny'yi ve ikinci kaleci olarak Göztepe 'den İrfancan Eğribayat'ı transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca bunlardan bağımsız olarak Zamalek'e 4 milyon dolar ödenerek Mohamed'in bonservisi alınacak.

            OĞULCAN'A GAZİANTEP TALİP
            Teknik heyetin gözüne giremediği için bu sezon sadece 3 maçta oynayabilen Oğulcan Çağlayan'ın da ayrılması gündemde... Sürekli oynayabileceği bir kulübe kiralanması planlanan 25 yaşındaki kanat oyuncusuna Gaziantep FK'nın talip olduğu öğrenildi.

            Sezon başında bonservisi konusunda Çaykur Rizespor'la ile sıkıntı yaşanan Oğulcan, bu nedenle haftalarca TFF'den lisans alamamıştı.

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