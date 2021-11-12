SON DAKİKA | Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Devre arası 3 yolcu 4 transfer

Sezon başında kadrosuna kattığı 10 futbolcu ile önemli bir değişime imza atan Galatasaray 'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.
Sarı kırmızılı takımın hedeflerine ulaşması adına bu süreçte 'vedalar' ile birlikte kadroya yeni katılımlar olacak... Ocak ayındaki ara transferde gerçekleşmesi beklenen değişimler şöyle:
ASSUNÇAO GERİ GİDECEK
Performansıyla sınıfta kalan Gustavo Assunçao, ilk devrenin bitiminin ardından Portekiz'e geri dönecek. Bir yıllığına 200 bin Euro'ya kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, sözleşmesi feshedilerek Famalicao Kulübü'ne gönderilecek. Bugüne dek sadece 2 maçta toplam 134 dakika süre alabilen Assunçao, yabancı kontenjanında yer açmak adına gönderilecek.