Fenerbahçe'de Vitor Pereira kovulacak mı? Başkan Ali Koç’tan açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün önemli açıklamalara imza attı. Koç, "Pereira buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak. Vitor Pereira, görevinin başındadır. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun görevinin başında olacak. Sözleşmesinde bir tazminat maddesi yok." dedi.

MESUT TİCARİ İŞLERİ KENARA KOYMALI

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç "Pereira'nın Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı." ifadelerini kullandı. Koç, "Hocamızla, oyuncularımız için en uygun formasyonu konuştuk. O da dinleniyor. Oyun sistemiyle ilgili bu kadroya daha uyabilecek neler olabileceğini değerlendirdik. Hoca değişikliğine gidersek bunu ilk Pereira bilir. Daha önce hoca değişiklikleri yaptık bir katkısını alamadık." dedi.

SADECE BİR TAKIM ARAYI AÇTI

Fenerbahçe Başkanı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da, " 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda" ifadelerini kullandı.