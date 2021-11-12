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    Burak Yılmaz ve Serdar Dursun sürekli saldıracak! Stefan Kuntz'dan hücum emri

    Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’nde son iki maçına çıkıyor. Yarın Cebelitarık ile evinde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar’da Teknik Direktör Stefan Kuntz hücum emri verdi.

    Kuntz’dan hücum emri

    Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde son iki maçına çıkıyor. Yarın Cebelitarık ile evinde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar'da Teknik Direktör Stefan Kuntz hücum emri verdi. Alman çalıştırıcının Cengiz Ünder'in yokluğunda sahaya iki forvet Burak Yılmaz ve Serdar Dursun ile çıkması bekleniyor.

    GOL BULMALIYIZ
    Kuntz,     antrenmanlarda oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Cebelitarık maçının ilk dakikalarında gol bulmalıyız. Asla rakibi küçümsememeliyiz. Atacağımız her gol çok önemli. Cebelitarık maçını bu bilinçle oynamalıyız. Sizden ve mücadelenizden en ufak kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

    Alman teknik adam, "Açıkçası avantaj bizde değil ama son düdüğe kadar savaşacağız. Bundan herkes emin olabilir" diye konuştu.

    MİLLİLER'E UKRAYNALI HAKEM
    A Milli takımımız'ın cumartesi günü dünya kupası elemeleri'nde karşılaşacağı Cebelitarık karşılaşmasını Ukraynalı Sergii Boiko yönetecek.

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