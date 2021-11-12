Steven Gerrard artık Aston Villa’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İngiltere Premier Lig ekibi A.Villa'nın yeni teknik direktörü, Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard oldu. 41 yaşındaki hoca, Rangers'ı çalıştırdığı 3,5 sezonda önemli başarılara imza attı.

POTADA SLOVENYA'YI DEVİRDİK

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi. Milliler gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek.

HEDEF 4 MAÇ 12 PUAN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli teknik adamı, milli ara sonrası Aytemiz Alanyaspor'u yenerek taraftarın gönlünü yeniden kazanmak istiyor. Sergen hoca sonrasında ise GZT Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor'u mağlup ederek Fenerbahçe ile oynanacak derbiye kayıpsız bir şekilde çıkmak istiyor.

AVCI'NIN DOKUNUŞU

Trabzonspor, ligin en fazla gol atan takımı olurken sezon başında savunma bölgesinde güven vermiyordu. Bordo-Mavililer, daha sonra bu sorunu çözdü ve ligin en az gol yiyen 3. takımı oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ligde son 24 maçtır kalesinde 2 gol üzeri gol yemiyor.

TRONDSEN MİLLİ TAKIMDA

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın son dönemde solbekte oynattığı Trondsen, sergilediği performansla Norveç milli takımına seçildi. Trondsen en son 2016 yılında milli takım forması giymişti.

BAMBAŞKA BİR ROSSİ İZLEYECEKSİNİZ!

Fenerbahçeli Rossi, milli ara sonrasında bambaşka bir kimlikle sahada mücadele edeceğini söyledi. Genç yıldız, "Galatasaray derbisiyle birlikte taraftarın benden görmek istediği Rossi'yi göstereceğim. Bundan emin olabilirler" dedi.

FENER'DE DERBİ MESAİSİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin 21 Kasım'da Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı. Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlığı süren Tisserand, Altay, Valencia ve Gustavo katılmadı.

MURİÇ GERİ DÖNEBİLİR

Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Schira paylaşımında 'Vedat Muriç ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir, Fenerbahçe, eski oyuncusunun dönüşü için şimdiden ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.



ANADOLU EFES ALBA BERLİN'İ FARKLI GEÇTİ

THY Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi. Berlin'de oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı. Anadolu Efes'te 19 sayıyla oynayan Vasilije Micic,maçın en skoreri oldu.



RED BULL SOLO Q'DA EN İYİLER BELLİ OLUYOR

Türkiye'nın en iyi düellocularının mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da 2021'nin en iyisi belli oluyor. Çevrim içi elemelerin yanı sıra, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen çevrim dışı elemelerde rakiplerini alt eden 8 oyuncu, artık kupayı kaldırmaya çok yakın. Dev final 12 Kasım'da gerçekleşecek.



FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ İTALYAN MİLANO

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'in 9. haftasında bugün lider AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç 20.45'te başlayacak. Euroleague'de 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla 10. sırada yer alıyor.