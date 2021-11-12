Belçika U21 - Türkiye U21 maçı öncesi Ümit Milli Takımımızı taşıyan otobüs arızalandı!

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım, otobüsünün bozulması sonucu stada yetişemedi.

TFF'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu U21 Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir."

U21 Milli Takımın ilk 11'i : Doğan, Bünyamin, Serdar, Cenk, Eren, Kaan, Kartal Kayra, Umut, Yunus, Tiago, Enis