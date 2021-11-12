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    • Spor
    • 12.11.2021 22:36
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    • 12.11.2021 22:39
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    Belçika U21 - Türkiye U21 | CANLI İZLE

    2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. hafta mücadelesinde Ümit Milli Takımımız, Belçika U21 takımı ile karşılaşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Belçika U21 - Türkiye U21 | CANLI

    2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. hafta mücadelesinde Ümit Milli Takımımız, Belçika U21 takımı ile karşılaşıyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Saat 22:30'da başlayan Belçika U21 - Türkiye U21 maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 İLK 11'LER
    Belçika U21: Vandervoordt, Pletinckx, Kana, de Winter, Brempot, Onana, Raskin, Ndenbe, Balikwisha, Openda, Verschaeren.

    Türkiye U21: Doğan, Bünyamin, Serdar, Cenk, Eren, Kaan, Kartal Kayra, Umut, Yunus, Tiago, Enis.

    ÜMİT MİLLİLER MAÇA GECİKTİ
    Ümit Milli Takımımızı taşıyan otobüsün arızalanması sonucu milliler maça gecikti.

    Arızaya ilişkin TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu U21 Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir."

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