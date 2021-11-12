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    • Spor
    • 12.11.2021 22:59
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    • 12.11.2021 23:04
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    Marcao Roma ve İnter'in radarında! İtalyan basını duyurdu

    Galatasaray'da sergilediği performansla büyük beğeni kazanan Marcao, dev kulüplerin radarına girdi. İtalyan basını Inter ve Roma'nın Brezilyalı yıldızı takibe aldığını duyurdu.

    Marcao Roma ve İnter’in radarında

    Çizme'de yayın yapan Tuttomercato, İtalyan devleri İnter ve Roma'nın, GalatasarayMarcao'yu takip ettiğini yazdı.

    Haberde, transferin gözdesi olan İnter'in stoperleri Alessandro Bastoni ve Stefan de Vrij ikilisinden birinin ayrılması durumunda Lacivert-Siyahlılar'ın, Marcao için devreye girebileceği iddia edildi.

    Brezilyalı savunmacının, transfer listesinde üst sıralarda olduğu kaydedildi. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın da transfer adayları arasında Marcao'nun yer aldığı ve iki kulübün bu transfer için kıyasıya bir yarışa girebileceği belirtildi.

        İsmi sık sık Avrupa ekipleriyle anılan 25 yaşındaki savunmacı 2018-19 sezonu devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

        Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu sezonun ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik nedeniyle TFF'den 8 maç men cezası almıştı.

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