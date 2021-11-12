Marcao Roma ve İnter'in radarında! İtalyan basını duyurdu

Çizme'de yayın yapan Tuttomercato, İtalyan devleri İnter ve Roma'nın, Galatasaraylı Marcao'yu takip ettiğini yazdı.
Çizme'de yayın yapan Tuttomercato, İtalyan devleri İnter ve Roma'nın, Galatasaraylı Marcao'yu takip ettiğini yazdı.
İsmi sık sık Avrupa ekipleriyle anılan 25 yaşındaki savunmacı 2018-19 sezonu devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu sezonun ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik nedeniyle TFF'den 8 maç men cezası almıştı.