Marcao Roma ve İnter'in radarında! İtalyan basını duyurdu

Brezilyalı savunmacının, transfer listesinde üst sıralarda olduğu kaydedildi. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın da transfer adayları arasında Marcao'nun yer aldığı ve iki kulübün bu transfer için kıyasıya bir yarışa girebileceği belirtildi.