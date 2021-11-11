Trabzonspor'dan Bradaric için yoğun mesai

Trabzonspor, sezon başında da gündeme gelen 1997 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki kontenjan kriterlerini de karşılayan Bradaric veya Pellegrini'den birisini transfer etmekte kararlı. 1999 doğumlu Domagoj Bradaric için daha öce yapılan görüşmelerde Lille ile kiralama konusunda önemli mesafe kat edilmiş ancak oyuncu Fransa'da kalmak istemiş ve Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamıştı. Ancak bu sezon sadece 4 maçta toplam 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun fikrinin değiştiği öğrenildi. Eğer yine sorun çıkarsa, Juventus'un genç yıldızı Luca Pellegrini için de yeni bir hamle yapılacak.