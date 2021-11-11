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    THY Euroleague’de Anadolu Efes üçüncü galibiyet için Berlin’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    THY Euroleague’de 9. haftada Anadolu Efes deplasmanda Alman ekibi Berlin ile karşılacak. Mercedes- Benz Arena'daki maç 22.00'da başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 'Yurttan ve Dünyadan' spor haberleri...

    Anadolu Efes üçüncü galibiyet için Berlin’de

    Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında bugün deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak. Mercedes- Benz Arena'daki maç 22.00'de başlayacak. Euroleague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ligde 16. sırada yer alıyor.

    KARTAL'DA HEDEF ANTALYALI BÜNYAMİN
    Yerli sağ bek almak isteyen yönetim, Antalyasporlu Bünyamin Balcı'ya kancayı attı. Yönetim, genç futbolcu için kısa sürede resmi teklif yapacak.


    POTANIN PERİLERİ BUGÜN SLOVENYA KARŞISINDA
    A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Başkent Ljubljana'daki karşılaşma 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Milliler, D Grubu'nda ayrıca Polonya ve Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

        DARÜŞŞAFAKA EVİNDE B.ÇEKMECE'Yİ YENDİ
        ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen karşılaşmada Darüşşafaka, Büyükçekmece Basketbol'u 86-69 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 39-29 sona erdi. Daçka'da Boothe attığı 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Büyükçekmece'de ise Mükremin Deniz 13 sayıyla takımına katkı verdi.

        TOFAŞ KAZANDI BURSASPOR YENİLDİ
        FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında TOFAŞ, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u 85-75 yendi. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Frutti Ekstra Bursaspor ise Promitheas Patras'a uzatma periyodu sonunda 83-80 yenildi.

        MAESTRO SINIFTA KALDI
        Göztepe'de takımın başına 4'üncü haftada geçen Sırp hoca El Maestro, 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alıp 7 puan toplayarak maç başına 0.78'lik bir puan ortalaması yakaladı...

        FENERBAHÇE'DE TİSSERAND ŞOKU
        Fener'de         Tisserand şoku... Kongo Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Dünya Kupası Elemeleri'nde Tanzanya ve Benin ile oynayacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Kongo Teknik Direktörü Cuper'in, Tisserand'ın yerine Zola'yı kadroya aldığı ifade edildi. Tisserand, bu sezon Fener'de 12 maçta görev aldı.

        VALENCİA SEFERBERLİĞİ
        Konya'da sakatlanan Valencia için seferberlik ilan edildi. Takımın en skorer isminin tedavisi sürerken, 21 Kasım'daki G.Saray derbisine yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Bileğinden sakatlanan Valencia, son ana kadar maça yetiştirilmeye çalışılacak.

            F.BAHÇE'DEN ÖZEL TÖREN
            Fenerbahçe, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı. Törene, yöneticiler ve futbolcular katıldı.

            AYRILIĞA HİÇ ÜZÜLMEDİ!
            Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut çarpıcı açıklamalar yaptı. Menajer Bulut, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan için, "Beşiktaş'tan ayrıldığı için hiç üzülmedi. 4 takımdan teklif vardı ama Avrupa için kendisini yüzde yüz hazır hissetmediği için Trabzonspor'u tercih etti." yorumunda bulundu.
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            Haberler Spor THY Euroleague’de Anadolu Efes üçüncü galibiyet için Berlin’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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