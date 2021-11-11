Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında bugün deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak. Mercedes- Benz Arena'daki maç 22.00'de başlayacak. Euroleague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ligde 16. sırada yer alıyor.
KARTAL'DA HEDEF ANTALYALI BÜNYAMİN
Yerli sağ bek almak isteyen yönetim, Antalyasporlu Bünyamin Balcı'ya kancayı attı. Yönetim, genç futbolcu için kısa sürede resmi teklif yapacak.
POTANIN PERİLERİ BUGÜN SLOVENYA KARŞISINDA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Başkent Ljubljana'daki karşılaşma 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Milliler, D Grubu'nda ayrıca Polonya ve Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.