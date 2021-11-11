AYRILIĞA HİÇ ÜZÜLMEDİ!

Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut çarpıcı açıklamalar yaptı. Menajer Bulut, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan için, "Beşiktaş'tan ayrıldığı için hiç üzülmedi. 4 takımdan teklif vardı ama Avrupa için kendisini yüzde yüz hazır hissetmediği için Trabzonspor'u tercih etti." yorumunda bulundu.