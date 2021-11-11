Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu! Galatasaray'dan 3 bölgeye takviye

Fatih Terim'in, adam adama savunma konusunda futbolcularına bir kez daha uyarıda bulunacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın bir diğer gündem maddesi ise duran top organizasyonları...

Sezon başından bu yana korner ve serbest vuruşlardan istediği sonucu alamayan Galatasaray'da, teknik heyetin yeni organizasyonlar üzerinde durduğu kaydedildi.