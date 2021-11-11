Dünya Kupası yolunda mücadelesi sürdüren A Milli Futbol Takımı, G Grubu mücadelesinde Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak. A Millilerin kesin zafer parolasıyla çıkacağı 9. maçın tarihi ve saati merak ediliyor. Futbolseverler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Elemelerinde son derece büyük öneme sahip Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İşte maça dair bilgiler ve yayınlanacağı kanal;