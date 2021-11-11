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    Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkıyla ilgili konuştu! " Her şey yolunda"

    Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Kerem Bürsin aşkıyla ilgili sorulara cevap veren Erçel, "Her şey yolunda" açıklaması yaptı. İşte sizler için derlediğimiz Saklambaç haberleri...

    Her şey yolunda

    Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Erçel, Kerem Bürsin aşkıyla ilgili olarak, "Her şey çok güzel gidiyor. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok" dedi. (AYDIN HAMZA)



    GÖZE GELDİ
    Oyuncu Şafak Sezer, önceki akşam City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Gözündeki kızarıklık nedeniyle sevenlerini korkutan Sezer, "Kötü bir durum yok. Küçük bir operasyon geçirdim. İyileşme sürecindeyim" dedi. (AYDIN HAMZA)



    GÖCEK YILDIZI
    Yaz aylarının en esmer kadını olan Özlem Yıldız, deniz tutkusundan vazgeçmiyor. Güzel sunucu, önceki gün bir etkinlik için gittiği Göcek'te denize girmeyi ihmal etmedi. Güneş ve deniz keyfi yapan Özlem Yıldız, pozlarıyla imrendirdi.



        IRMAK KISKANDIRDI
        Oyuncu Irmak Ünal'a kış gelmiyor. Çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen güzel oyuncu, önceki gün havuz keyfi yaptığı anları Instagram'da paylaştı. Oyuncuya Türkiye'deki takipçileri, "Bizi kıskandırdın" yorumları yaptı.



        BEBEK DEĞİL GÖBEK!
        Demet Akalın, Hadise ile buzları eritmişti. Akalın, önceki gün de Hadise'nin giyim markasından bir kıyafetle poz verdi. Akalın'ın şiş karnı gözlerden kaçmadı. "Demet hamile mi?" soruları soruldu. Bir çocuğu bulunan Akalın, "Azıcık ayva göbeği çıkınca hamile mi olunuyor, haberler doğru değil" dedi.



        TATLI ÇETE
        Eşi Hakan Baş'la evliliğinde sıkıntılı günler yaşayan Bensu Soral, önceki gün köpekleri Bruno ve Simba ile mutluluk pozu verdi. Karesine "Çete" notu düşen güzel oyuncuya takipçileri "En güzel çete" iltifatları yaptı.



            GÖZLERİ GÜLÜYOR
            Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gece sevgilisi Emir Ersoy'la Emirgan'da objektiflere takıldı. 40 yaşına giren Bahadır, müzisyen sevgilisiyle baş başa yemek yiyip eğlendi. Güzel oyuncunun mutluluğu gözlerine yansımıştı. (Aydın HAMZA)

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            10 yıl emekli eder
            Haberler Spor Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkıyla ilgili konuştu! " Her şey yolunda"
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