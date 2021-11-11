Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkıyla ilgili konuştu! " Her şey yolunda"

Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Erçel, Kerem Bürsin aşkıyla ilgili olarak, "Her şey çok güzel gidiyor. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok" dedi. (AYDIN HAMZA)