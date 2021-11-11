Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkıyla ilgili konuştu! " Her şey yolunda"

Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Erçel, Kerem Bürsin aşkıyla ilgili olarak, "Her şey çok güzel gidiyor. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok" dedi. (AYDIN HAMZA)
GÖZE GELDİ
Oyuncu Şafak Sezer, önceki akşam City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Gözündeki kızarıklık nedeniyle sevenlerini korkutan Sezer, "Kötü bir durum yok. Küçük bir operasyon geçirdim. İyileşme sürecindeyim" dedi. (AYDIN HAMZA)
GÖCEK YILDIZI
Yaz aylarının en esmer kadını olan Özlem Yıldız, deniz tutkusundan vazgeçmiyor. Güzel sunucu, önceki gün bir etkinlik için gittiği Göcek'te denize girmeyi ihmal etmedi. Güneş ve deniz keyfi yapan Özlem Yıldız, pozlarıyla imrendirdi.