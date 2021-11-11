Galatasaray, ABD ekibi New England’ta forma giyen Adam Buksa için temas sağladı

Hücumda büyük sıkıntı yaşayan aslan, polonyalı gölcü için atağa kalktı. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray özellikle hücumda yaşadığı sıkıntı ile dikkatleri çekiyor.
Sarı-Kırmızılılar 12 maçta sadece 18 kez ağları sarsabilirken, teknik heyet ve yönetim bu krize son vermek için düğmeye bastı. Fatih Terim onayı verdi. Devre arasında Mbaye Diagne ile yolları ayırıp forvet transferi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar gözünü ABD'ye çevirmiş durumda.
Yönetim, scout ekibinin masaya getirdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in onayladığı Adam Buksa için düğmeye bastı. 4.2 milyon Euro'ya alındı.