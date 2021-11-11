Galatasaray, ABD ekibi New England’ta forma giyen Adam Buksa için temas sağladı





Galatasaray, MLS ekibi New England'da forma giyen Polonyalı forvet için ilk teması sağladı. Alınan bilgilere göre New England, 24 yaşındaki Buksa için 6 milyon Euro istiyor. Bu sezon 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, milli forma ile de 5 maçta 5 gol attı.