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    Galatasaray, ABD ekibi New England’ta forma giyen Adam Buksa için temas sağladı

    Devre arasında Mbaye Diagne’yi göndermeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, scout ekibinin masaya getirdiği Adam Buksa’yı transfer listesinin ilk sırasına aldı. Sözleşmesi Aralık 2022'te sona erecek olan Buksa geçtiğimiz yıl Pogon takımından 4.2 milyon Euro'ya ABD'ye transfer oldu.

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    Hücumda büyük sıkıntı yaşayan aslan, polonyalı gölcü için atağa kalktı. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray özellikle hücumda yaşadığı sıkıntı ile dikkatleri çekiyor.



    Sarı-Kırmızılılar 12 maçta sadece 18 kez ağları sarsabilirken, teknik heyet ve yönetim bu krize son vermek için düğmeye bastı. Fatih Terim onayı verdi. Devre arasında Mbaye Diagne ile yolları ayırıp forvet transferi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar gözünü ABD'ye çevirmiş durumda.



    Yönetim, scout ekibinin masaya getirdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in onayladığı Adam Buksa için düğmeye bastı. 4.2 milyon Euro'ya alındı.



        Galatasaray, MLS ekibi New England'da forma giyen Polonyalı forvet için ilk teması sağladı. Alınan bilgilere göre New England, 24 yaşındaki Buksa için 6 milyon Euro istiyor. Bu sezon 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, milli forma ile de 5 maçta 5 gol attı.



        Sözleşmesi Aralık 2022'te sona erecek olan Buksa geçtiğimiz yıl Pogon takımından 4.2 milyon Euro'ya ABD'ye transfer oldu.

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