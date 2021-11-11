Dünya Kupası elemelerindeki Cebelitarık maçına hazırlanan A Milliler zafere şartlandı

Dünya Kupası elemelerindeki Cebelitarık maçına hazırlanan Milliler zafere şartlandı.







Takımın önemli isimlerinden Taylan, "Takımda çok iyi bir ortam var. Gruptan çıkmak için farklı kazanmamız çok önemli. Rakip kim olursa bu şekilde düşünmemiz lazım" dedi. Kaan Ayhan ise, "Kuntz ile bir süredir birlikte çalışıyoruz. Çok derinlere giremedik ama Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı özgüven kaybı oldu. Bunun bizi etkilememesi lazım" diye konuştu.

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