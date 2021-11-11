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    Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Taraftar Everton'dan gelen haberle sevinecek

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun için 3 formül masaya yatırıldı. Buna göre öncelikle Everton, Cenk Tosun'u serbest bırakacak. Bunun ardından Beşiktaş bonservisini ödeyip alacak ve Tosun'un sözleşmesi 1 yıl uzatılıp kiralanacak.

    Cenk tosun için 3 formül
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    Devre arasında 2-3 bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer listesinin ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.



    Eski yıldızını mutlaka kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar transferi bitirmek için 3 formülü masaya getirmiş durumda.

    İlk formül, Cenk'in sezon sonunda Everton ile bitecek olan sözleşmesini feshetmesi ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmesi.

        İkinci formül, Siyah-Beyazlılar'ın düşük bir bonservis bedelini kasasından çıkararak Cenk'i transfer etmesi.

        3. formül ise Everton'un yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatması ve ardından yarım sezonluğuna Beşiktaş'a kiralaması.



        Alınan bilgilere göre şu anda en çok üzerinde durulan formül, Cenk'in sözleşmesini feshedip serbest kalması yönünde.

            İngiliz basınına da yansıyan bilgilere göre Everton, bir türlü bekleneni veremeyen milli futbolcuyu alacaklarına karşılık serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Kısa süre içinde Cenk Tosun cephesinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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            Haberler Spor Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Taraftar Everton'dan gelen haberle sevinecek
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