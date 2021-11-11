Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Taraftar Everton'dan gelen haberle sevinecek

Devre arasında 2-3 bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer listesinin ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.
Eski yıldızını mutlaka kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar transferi bitirmek için 3 formülü masaya getirmiş durumda.
Devre arasında 2-3 bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer listesinin ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.
Eski yıldızını mutlaka kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar transferi bitirmek için 3 formülü masaya getirmiş durumda.
İkinci formül, Siyah-Beyazlılar'ın düşük bir bonservis bedelini kasasından çıkararak Cenk'i transfer etmesi.
Alınan bilgilere göre şu anda en çok üzerinde durulan formül, Cenk'in sözleşmesini feshedip serbest kalması yönünde.
İngiliz basınına da yansıyan bilgilere göre Everton, bir türlü bekleneni veremeyen milli futbolcuyu alacaklarına karşılık serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Kısa süre içinde Cenk Tosun cephesinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.