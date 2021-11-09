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    Trabzonspor sol bek transferi için harekete geçiyor! Hedefte Uğur Çiftçi ve Pellegrini var

    Trabzonspor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yönetim kurulu hem iç transfer hem de dış transfer görüşmelerinde önemli adımlar atmayı planlıyor. Bordo-Mavili takımda ilk olarak Sivasspor ile çok başarılı bir sezon geçiren solbek oyuncusu Uğur Çiftçi ile bir görüşme yapılması bekleniyor.

    Trabzon’da hedef Uğur ve Pellegrini

    Trabzonspor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yönetim kurulu hem iç transfer hem de dış transfer görüşmelerinde önemli adımlar atmayı planlıyor. Bordo-Mavili takımda ilk olarak Sivasspor ile çok başarılı bir sezon geçiren solbek oyuncusu Uğur Çiftçi ile bir görüşme yapılması bekleniyor. Bu arada sezon başında da ismi gündemde olan ancak transferi gerçekleştirilemeyen İtalyan genç solbek oyuncusu Luca Pellegrini ile de yeniden bir görüşme yapılacak. Bu sezon Juventus kulübünde istediği forma şansını bir türlü bulamayan genç sol bekin bu kez Trabzonspor'un teklifine sıcak bakması bekleniyor. Trabzonspor'un solbek dışında devre arasında en az iki kanat oyuncusu alması planlanıyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor sol bek transferi için harekete geçiyor! Hedefte Uğur Çiftçi ve Pellegrini var
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