Kazananı startta belli olan Formula 1 Meksika GP Verstappen'in! Red Bull'dan şampiyonluk provası mı? Perez'in destansı podyumu... Meksika Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazansa da, gönüllerin kazananı hemşehri kontejanından Sergio Perez. 2019 yılından sonra takvime geri dönen Meksika, işin içinde bir de Meksikalı pilot olunca tribünleri tıka basa doldurdu. Pazar günü podyuma çıkan Sergio Perez'in, Lewis Hamilton'la verdiği geçiş mücadelesi sırasında tribünlerin verdiği reaksiyon görülmeye değerdi.
Günün kazananı olan Max Verstappen, takım arkadaşı kontejanından olsa gerek, Meksika'nın bağrına bastığı, omuzlarda taşıdığı bir diğer isim oldu. Muhtemelen en yakın rakibi olan Lewis Hamilton, Meksika'da gördüğü tribün baskısını, Verstappen'in memleketi olan Hollanda da bile görmemişti. Red Bull pilotlarının podyumda yer almasıyla birlikte Meksika'da ufak çaplı bir 'şampiyonluk kutlaması' yaptı Avusturya takımı. Arap Yarımadası'na gitmeden önce Amerika'da puan çıkarmak zorunda olan Red Bull'un bu şampiyonluk provasının gerçeğini görebilecek miyiz? Bunu görmemize sadece 4 yarış kaldı…
Bu arada, rakım yüksekliğiyle ve güç olarak pilotları zorlayan Autodrome Hermanos Rodriguez'e, özellikle de podyum alanına ayrı bir parantez açmak gerek. Meksika usulü podyum kutlaması ve tribünlerin iştiraki, sıkıcı bir yarışı eşsiz kılan detaylar arasındaydı. Meksika GP'yi unutulmaz kılan 2 detay vardı ki, onları da yazının sonuna saklayalım. Öncesinde tabi ki mini bir özet.