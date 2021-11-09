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    • Spor
    • 09.11.2021 16:46
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    • 09.11.2021 16:46
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    Kazananı startta belli olan Formula 1 Meksika GP Verstappen'in! Red Bull'dan şampiyonluk provası mı? Perez'in destansı podyumu

    2019 yılından sonra Formula takvimine geri dönen Meksika, Meksika’nın medarı iftiharı Sergio Perez, Sergio Perez’in şampiyonluk adayı takım arkadaşı Max Verstappen, Max Verstappen’in kıyasıya mücadele verdiği 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Lewis Hamilton’ın Mercedes’ten ayrılmaya hazırlanan bahtsız takım arkadaşı Valtteri Bottas, Valtteri Bottas’ın teması ettiği Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo’ya koltuğunu bırakıp Ferrari’ye katılan Carlos Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc’le yaşadığı yol verme krizi. F1’da 2021 sezonunun 18. Ayağı olan Meksika GP hayli sıkıcı ama bir o kadar karmaşıktı…

    Songül Soysal
    takvim.com.tr
    Red Bull’dan şampiyonluk provası mı?

    Kazananı startta belli olan Formula 1 Meksika GP Verstappen'in! Red Bull'dan şampiyonluk provası mı? Perez'in destansı podyumu... Meksika Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazansa da, gönüllerin kazananı hemşehri kontejanından Sergio Perez. 2019 yılından sonra takvime geri dönen Meksika, işin içinde bir de Meksikalı pilot olunca tribünleri tıka basa doldurdu. Pazar günü podyuma çıkan Sergio Perez'in, Lewis Hamilton'la verdiği geçiş mücadelesi sırasında tribünlerin verdiği reaksiyon görülmeye değerdi.

    Günün kazananı olan Max Verstappen, takım arkadaşı kontejanından olsa gerek, Meksika'nın bağrına bastığı, omuzlarda taşıdığı bir diğer isim oldu. Muhtemelen en yakın rakibi olan Lewis Hamilton, Meksika'da gördüğü tribün baskısını, Verstappen'in memleketi olan Hollanda da bile görmemişti. Red Bull pilotlarının podyumda yer almasıyla birlikte Meksika'da ufak çaplı bir 'şampiyonluk kutlaması' yaptı Avusturya takımı. Arap Yarımadası'na gitmeden önce Amerika'da puan çıkarmak zorunda olan Red Bull'un bu şampiyonluk provasının gerçeğini görebilecek miyiz? Bunu görmemize sadece 4 yarış kaldı…

    Bu arada, rakım yüksekliğiyle ve güç olarak pilotları zorlayan Autodrome Hermanos Rodriguez'e, özellikle de podyum alanına ayrı bir parantez açmak gerek. Meksika usulü podyum kutlaması ve tribünlerin iştiraki, sıkıcı bir yarışı eşsiz kılan detaylar arasındaydı. Meksika GP'yi unutulmaz kılan 2 detay vardı ki, onları da yazının sonuna saklayalım. Öncesinde tabi ki mini bir özet.

        YARIŞIN KADERİNİ BOTTAS MI BELİRLEDİ?

        Mercedes'teki kariyerini bu sezon sonu itibariyle bitirecek olan Fin pilot Valtteri Bottas, önümüzdeki sezon Alfa Romeo'da yepyeni bir sayfa açacak. Meksika'da pole pozisyonunun sahibi Fin pilottu. Kimi çevrelerce 'beklenmedik' olan bu sonuç, Pazar günü için heyecanı had safhaya çıkarmıştı. Ta ki yarış başlayana kadar.

        Meksika GP, sonucu başından belli bir yarış oldu… Hamilton oldukça iyi bir start aldı ve takım arkadaşı Bottas'ın yanına kadar geldi. Bu esnada Verstappen de, Bottas'ın yanına dış taraftan geldi. Formula 1 izleyicisi için ne kadar muazzam bir an. İşin koptuğu yer ise frenaj noktası oldu. Dış taraftan gelen Verstappen geç bir fren yaparak, iki Mercedes'i ardına aldı. Zaten yarış boyunca da değil geçiş yaptırmayı, yanına kimseyi yaklaştırmadı bile. Peki yarışın asıl kırılma noktası Bottas ve Bottas'ın Ricciardo ile yaşadığı temas mıydı?

        McLaren koltuğuna bu sezon başında oturan Daniel Ricciardo ilk viraja gelirken çok geç bir fren yaptı ve Bottas'a arkadan çarptı. Kendisinin kanadı kırılırken, Bottas da spin attı. Yaşadığı talihsizliklerle ünlü olan Bottas (kendisine Monako Gp'de yapılan 43 saatlik pit-stop sezonun unutulmazları arasında) bu temasın ardından geri düştü ve erken pit-stop yaptı. Peki yarışın kaderini Bottas mı belirledi? İlk virajda geç frenaj yapsa yani kendisini Mercedes için feda etse, Verstappen pist dışına çıkar ve bambaşka bir podyum görür müydük? Formula 1'de her şey mümkün…

            STARTTA SONUÇLANAN YARIŞ

            Yarışın startında liderliği ele geçiren Max Verstappen, sonrasında kimseye bırakmadı ilk çizgiyi. Puanını 312,5'e çıkaran Verstappen, 293,5 puanla en yakın takipçisi olan Lewis Hamilton'la olan puan farkını bir nebzede olsa korumuş oldu. Verstappen ile Hamilton arasındaki bu rekabet bir yana, Mercedes ile Red Bull arasındaki puan farkı ise sadece '1'

            Zaten sonrasında fazla aksiyon olmadı Meksika GP'de. Ama yine de çok konuşulan bazı hususlara göz atmakta fayda var.

            'CARLOS'A YOL VER CHARLES!'

            Meksika'nın dikkat çeken olaylarından biri de Ferrari'den. AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly, yarışa 5. sırada başladı ve yarışı 4. sırada tamamladı. Ve hemen ardında bulunan Ferrari pilotlarına yaptığı savunma, Red Bull'dan apar topar gönderilmesinin ardından yaşanan süreç sonrası'küllerinden doğdu' dedirtti. İşte Ferrari'deki yol verme krizi de burada patlak verdi.

            Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikinci pit-stopların ardından Gasly'i gözlerine kestirdi. Tabi Carlos Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc'e göre daha uzun bir ilk bölüm geçirmişti ve haliyle lastikleri daha yeniydi. Leclerc'le arasındaki farkı kapatan ve Gasly'i geçme konusunda daha avantajlı olduğu düşünülen Sainz için Leclerc'e talimat iletildi 'Carlos'a yol ver Charles!'

            Ancak genç Monakolu başlarda bu talimata reaksiyon bile vermedi. Talimata uymadığı birkaç turun ardından sonunda Sainz'a yol verdi. Gelin görün ki, evdeki hesap çarşıya uymadı. Carlos Sainz, Gasly'i geçmeyi başaramadı. Bitime son 2 tur kala Sainz ve Leclerc bir kez daha yer değiştirse de olmadı. Leclerc yarışı 5, Sainz ise 6. sırada tamamladı. Peki Leclerc, Sainz'a neden yol vermedi? Monakolu o anları şöyle açıklıyor:

            'Sainz'a yol vermem istendiği sırada mavi bayraklar vardı. Bu nedenle Russell ve Stroll'e tur bindirmek zorundaydım. Bir tur bekledik, önümüz boşaldı. Sonrasında pit duvarı vana 'pozisyonunu verme' dedi ama iki tur sonra da yerimi vermem istendi. Sonunda da verdim'

                FERRARİ VE MCLAREN ARASINDA FARK 13.5

                Genç McLaren pilotu Lando Norris, yarışa grid cezası nedeniyle çok gerilerden başladı. Üçüncülük yarışı adına bu gelişme, Ferrari'nin ellerini ovuşturdukları bir gelişme oldu. Norris, gerilerden başladığı yarışı 10. sırada tamamladı. Bu da Ferrari'nin üçüncülük yarışı için pozitif bir gelişme oldu.

                Markalar sıralamasında Ferrari 268.5 puanla üçüncü sırada yer alırken, McLaren Mercedes 255 puanda. 13.5 puanlık bu var ilerleyen yarışta ne kadar kapanır ya da açılır göreceğiz.

                YARIŞIN EN MUTLUSU CHECO'NUN BABASI

                Şimdi de Meksika GP'yi unutulmaz kılan 2 detaya gelelim. Meksika hafta sonunun kazananı Max Verstappen'di ama yerel halk kahramanı ilan edilen Meksikalı pilot Sergio Perez'in nam-ı diğer Checo'nun şampiyon gibi omuzlarda taşınması, Checo'nun babası Antonio Perez ve oğlu Sergio Perez Jr. yarışın en çok konuşulan isimleri oldular.

                Güleryüzüyle bilinen baba Perez, o dillere pelesenk olmuş sevincini Meksika'da, daha coşkulu gösterdi. Hele bir de oğlu Checo podyuma çıkınca değmeyin keyfine. Önce oğluyla kucaklaşan baba Perez, sonra da Max Verstappen'i kucaklamayı ihmal etmedi. Max Verstappen-Sergio Perez-Antonio Perez'in Meksika bayrağıyla poz verdiği anlar ise görülmeye değerdi. Öte yandan Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Sergio Perez'in yer aldığı podyumun bir de minik bir misafiri vardı.

                    Sergio Perez'in oğlu, Sergio Perez Jr.'ın podyum kenarından babasını izlediği anlarda çekilen bir kare sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Belli mi olur, belki de geleceğin şampiyonlarından biridir Sergio Perez Jr.

                    Formula 1 2021 sezonunda bir sonraki durak Brezilya. Brezilya GP, Amerika'a yapılacak sonra yarış olacak ve sonra Arap Yarımadası'na geçilecek. Ve beklenildiği gibi şampiyonluk düğümü, orada çözülecek. Brezilya Gp'sinde ayrıca bir 'sprint' yarışı da yapılacak. Brezilya Grand Prix'sinin programı ise şöyle:

                    -12 KASIM CUMA: 1. Antrenman ; 18.30-19.30

                    Sıralama; 22.00-23.00

                    -13 KASIM CUMARTESİ: 2. Antrenman ; 18.00-19.00

                    Sprint; 22.30-23.00

                    -14 KASIM PAZAR: Yarış; 20.00
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                    Haberler Spor Kazananı startta belli olan Formula 1 Meksika GP Verstappen'in! Red Bull'dan şampiyonluk provası mı? Perez'in destansı podyumu
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