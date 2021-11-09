Formula 1 Meksika GP: Max Verstappen startta bitirdi! Red Bull'dan şampiyonluk provası mı? Perez'in destansı podyumu

STARTTA SONUÇLANAN YARIŞ

Yarışın startında liderliği ele geçiren Max Verstappen, sonrasında kimseye bırakmadı ilk çizgiyi. Puanını 312,5'e çıkaran Verstappen, 293,5 puanla en yakın takipçisi olan Lewis Hamilton'la olan puan farkını bir nebzede olsa korumuş oldu. Verstappen ile Hamilton arasındaki bu rekabet bir yana, Mercedes ile Red Bull arasındaki puan farkı ise sadece '1'

Zaten sonrasında fazla aksiyon olmadı Meksika GP'de. Ama yine de çok konuşulan bazı hususlara göz atmakta fayda var.