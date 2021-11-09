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    • Spor
    • 09.11.2021 17:56
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    • 09.11.2021 17:56
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    Fenerbahçe - Farioli iddiasıyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan flaş açıklama

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Pereira ile yollarını ayıracağı iddia edilen Fenerbahçe'nin adı Karagümrük'ün İtalyan hocası Farioli ile anılıyordu. Konuyla ilgili olarak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan flaş açıklama geldi.

    Fenerbahçe ile adı anılıyordu! Flaş açıklama

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın alınan sonuçlardan sonra koltuğunun sallantıda olduğu öğrenilmişti. Sarı Lacivertli kulübün Karagümrük'ün genç hocası Farioli ile anlaşacağı yönünde haberler gündeme bomba gibi düştü. İtalyan gazeteci Di Marzio da haberinde Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsetmişti. Ancak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma çıkan iddialara son noktayı koydu.

    Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Francesco Farioli hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

    Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe - Farioli iddiasıyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan flaş açıklama
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