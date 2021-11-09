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    • Spor
    • 09.11.2021 15:54
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    • 09.11.2021 15:54
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    Hull City nerenin takımı, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı, fiyatı ne kadar? Hull City sahibi kimdir?

    Hull City'yi satın alma hazırlığında olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Acun Ilıcalı Hull City'nin satın alma işlemleri için gittiği İngiltere'den yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Peki, Hull City nerenin takımı, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı, fiyatı ne kadar? Hull City sahibi kimdir? İşte merak edilenler...

    Acun Ilıcalı’dan Hull City paylaşımı!

    Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı Hull City paylaşımı dikkat çekti. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Geri sayım başladı." notunu düştü. Yaşanan bu gelişme sonrası Hull City'nin fiyatı merak konusu oldu. Peki, Hull City nerenin takımı, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı, fiyatı ne kadar? Hull City sahibi kimdir? İşte haberin detayı...

    HULL CİTY NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE?

    Hull City, İngiltere'nin Football League Championship (EFL Championship) liginde mücadele etmektedir. Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür.

    İşte Hull City hakkında merak edilen her şey;

    ACUN ILICALI HULL CİTY'İ ALDI MI, FİYATI NE KADAR?

    Takımın değerinin 35.4 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Acun Ilıcalı paylaşımında "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur." ifadelerini kullandı.

    HULL CİTY SAHİBİ KİMDİR?

    Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır. 2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.

    Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

        Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

        Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.
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        Haberler Spor Hull City nerenin takımı, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı, fiyatı ne kadar? Hull City sahibi kimdir?
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