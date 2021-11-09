Hull City nerenin takımı, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı, fiyatı ne kadar? Hull City sahibi kimdir?

ACUN ILICALI HULL CİTY'İ ALDI MI, FİYATI NE KADAR?

Takımın değerinin 35.4 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Acun Ilıcalı paylaşımında "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur." ifadelerini kullandı.