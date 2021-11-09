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    Beşiktaş Ocak operasyonu için düğmeye bastı! Oğuzhan, Gökhan Töre ve N'Sakala topun ağzında

    Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ara transfer için kolları sıvamış durumda. Alınan bilgilere göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetime sunduğu raporda 3 ismin gönderilmesini istedi. Tecrübeli hocanın performansından memnun kalmadığı Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre ile yolların ayrılmasını talep ettiği öne sürülüyor.

    3 yıldızın bileti kesildi

    Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ara transfer için kolları sıvamış durumda. Alınan bilgilere göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetime sunduğu raporda 3 ismin gönderilmesini istedi. Tecrübeli hocanın performansından memnun kalmadığı Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre ile yolların ayrılmasını talep ettiği öne sürülüyor. Sol bek rotasyonunda Rıdvan ve Umut Meraş'a sahip olan Yalçın'ın yabancı kontenjanını boşamtmak için N'Sakala'yı gözden çıkardığı belirtiliyor. Oğuzhan ve Gökhan Töre ise bu sezon kötü performansları ile şimşekleri üzerine çekiyor. Devre arasında en az 2 bölgeye takviye yapılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş Ocak operasyonu için düğmeye bastı! Oğuzhan, Gökhan Töre ve N'Sakala topun ağzında
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