Barcelona’dan sonra Real’i de avladı! İspanya'da Falcao fırtınası

Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao fırtına gibi esiyor. Takımının Real Madrid'e 2-1 yenildiği maçta ağları sarsan Kolombiyalı yıldız 8 maçta 5 gole ulaştı. Daha önce de Barcelona'ya karşı gol atmayı başaran Falcao, Real Madrid önünde sakatlık kabusunu da yaşandı. Oyundan alınan 35 yaşındaki futbolcunun durumu MR'dan sonra belli olacak. İspanyol basını. Falcao'nun adeta ikinci baharını yaşadığını belirterek, "Yaşı ilerlemiş olabilir ancak hala büyük bir golcü" dedi.