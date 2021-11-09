Barcelona Xavi’yi taraftarla buluşturdu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İspanya'nın dev kulübü Barcelona, sezona kötü bir başlangıç yapan futbol takımının toparlanabilmesi için büyük beklentilerle getirilen teknik direktör Xavi Hernandez'i tanıttı. Nou Camp Stadı'nın çimlerinde yapılan tanıtımı, 10 binden fazla Barcelonalı taraftar tribünden izledi.

TFF ÖZKAHYA'NIN İSTİFASINI KABUL ETTİ

Futbol Federasyonu Gaziantep- Kasımpaşa maçını erken bitiren ve daha sonra oyuncuları duştan geri çağırıp mücadeleyi kaldığı yerden oynatan hakem Halis Özkahya'nın istifasını kabul etti. Özkahya'nın 3 Aralık 2017'deki Başakşehir-Osmanlıspor maçının sonunda 4 dakika ilave ettiği ancak maçı 90+3'te tamamladığı ortaya çıktı.

KONGRE TARİHİ 4-5 ARALIK

Trabzon'da Seçimli Olağan Genel Kurulu, 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mevcut yönetim kurulu dışında başka bir başkan adayı şu ana kadar adaylık açıklamasında bulunmadı.

TRABZONSPOR AÇIK ARA FAVORİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncenlendi. Süper Lig'de açık ara lider olan Trabzonspor 2,05 oranla favori... Beşiktaş ve F.Bahçe 3,90, G.Saray ise 4,80'lik orana sahip...

FENER'DE KALECİ KRİZİ

Altay Bayındır'ın ameliyat edilmesinin ardından Berke Özer de bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım kampından çıkartıldı. Fenerbahçe'de Altay ve Berke dışında 2003 doğumlu Ertuğrul Çetin ve yine 2003 doğumlu Bartu Kulbilge var.

GÜNAH KEÇİSİ NAZIM SANGARE

Kayseri maçında taraftarların en çok tepki gösterdiği oyunculardan birisi de Nazım Sangare oldu. Her pas hatasında ıslıklanan sağ kanat oyuncusu devre arasında oyundan alındı. Nazım'ın moralinin oldukça bozuk olduğu da gelen haberler arasında.

F.BAHÇE KAYSERİ MAÇI PORTEKİZ BASININDA İRONIK

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sportif performansı ve Mesut Özil ile olan ilişkisi ülkesi Portekiz'de manşetlere taşındı. Portekiz'de spor basınının önemli kuruluşlarından A Bola, Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'nin Süper Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini yaşamasının Mesut Özil tarafıdan engellendiğini savundu. Vitor Pereira'nın takımdaki geleceğini ciddi şekilde etkileyebilecek mücadelede beraberliği getiren golü Mesut Özil'in kaydetmesine dikkat çeken Portekiz basını, bu durumu 'ironik' olarak değerlendirdi.

YÜZMEDE TARİHİ BAŞARI

Turkcell ve Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzücüler, Rusya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarih yazdılar. Zeynep Güneş ve Emre Sakçı madalyaları topladı.

DEPLASMAN TARAFTARI YOK!

TFF maçlarda uygulanacak Covid tedbirlerine ilişkin talimatta değişikliğe gittiğini açıkladı. Yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynanacak maçlarda deplasman taraftar yasağının devam edeceği belirtildi.

TEK RAKİBİ BAYERN

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, İtalya'da fırtınalar estiriyor. Verona, Hırvat hoca ile çıktığı 9 maçta sadece 1 kez yenilirken bu süreçte Milan, Lazio, Roma ve Juventus'u devirdi. Son olarak da lider Napoli'yle 1-1 berabere kalarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Verona ayrıca son 9 maçta 22 gole imza attı. İtalyan ekibi, Tudor göreve geldiğinden beri Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih'ten sonra en fazla gol bulan takım konumunda.

BABEL: SADECE GÜVENİN

Ryan Babel sosyal medya paylaşımıyla taraftarlara mesaj gönderdi. Hollandalı yıldız, "Sadece güvenin gerisi gürültüden ibaret" ifadesini kullandı.

3 AYDIR LİGDE GOLÜ YOK

Ligin ilk haftasında Giresun ağlarını sarsan Diagne ardından derin bir uykuya girdi. Senegalli yıldız yaklaşık 3 aydır ligde gol sevinci yaşayamadı.

ALEX TEİXEİRA'YA ÖZEL PROGRAM

Teknik heyet fiziki açıdan takımın gerisinde olan Alex Teixeira için milli arayı fırsat görüyor. Brezilyalı yıldız özel idman programı ile çalışarak eksiklerini kapatacak.

HAZIRLIKLAR START ALDI

Beşiktaş Süper Lig'in 20 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yapıldı.