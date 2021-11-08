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    • Spor
    • 08.11.2021 18:20
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    • 08.11.2021 18:20
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    Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Bakasetas ve Hüseyin Türkmen...

    Süper Lig'de ilk 12 haftada 30 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! İşte son durumları

    Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncular Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in tedavilerine başlandığı bildirildi.

    İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
    Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır" dedi.

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