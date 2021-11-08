Barcelona'da Xavi Hernandez dönemi başlıyor! Efsane, evine geri döndü





"KENDİMİ HAZIR HİSSEDEREK GELDİM"

İmza töreninde açıklamalar yapan Xavi, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek cümlelerine başladı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımın layık olduğu yerlere gelmesi için çok çalışacağız. Barcelona, dünyanın en büyük takımı. Barcelona'nın sürekli talepkar olması gerekir. Ne kaybeder ne de berabere kalır. Burada kazanmak gerekir. Hepimiz Johan Cruyff'un evlatlarıyız. Birçok hoca ile çalıştım. Van Gaal, Guardiola, Rijkaard, Luis Enrique. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Buraya teknik direktör olarak kendimi hazır hissederek geldim. Benim DNA'm değişmedi. Baskılı, fırsatlar oluşturan, topa sahip olan, oyunun aktörü olan bir Barça istiyorum. Tekrar kazanmamız gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.



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