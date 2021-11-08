Sivas’ın hasreti 5 maça çıktı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'in 12. haftasında GZT Giresunspor ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Sivasspor, son olarak 7. haftada Karagümrük'ü sahasında 4-0 mağlup etmişti.

HOUSTON'I FURKAN TAŞIDI

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 114-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı attı. Furkan Korkmaz, istatistiklerine 6 ribaunt eklemeyi de başardı.

KOCAELİ TİMSAH'I AVLADI

Spor Toto 1.Lig'de günün önemli maçında Kocaelispor sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip maçın 9. dakikasında Dino Ndlovu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor'da Nico Zalazar, 30, akikada Benhur'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Kocaelspor 51. dakikada Benhur ile farkı ikiye çıkardı. Bursaspor 61. dakikada Namık'ın penaltı golü ile farkı 1'e indirse de Yeşil-Beyazlılar eşitlit golünü bulamadı. Bursa'da 89. dakikada Tim Matavz da kırmızı kartla atıldı.

BÜYÜKÇEKMECE BAHÇEŞEHİR'İ DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Büyükçekmece, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyükçekmece mücadeleden 87-91'lik skorla kazandı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Darüşşafaka: 57- 76, Semt Yalova-Fenerbahçe:60-86, Anadolu Efes-Türk Telekom: 79-66.

NORWİCHLİ OZAN KABAK KADRODAN ÇIKARILDI

KARADAĞ ve Cebelitarık maçları öncesi A Milli Takım'a kötü haber geldi... İngiltere Premier Lig'de Norwich City'de forma giyen Ozan Kabak, viral enfeksiyon nedeniyle milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

JOSE MOURİNHO'YA ŞOK

İtalya Ligi'nde Roma ilk yarısını 2-1 üstün tamamladığı maçta Venezia'ya 3-2 mağlup oldu. Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 12. haftada 5. yenilgisini aldı. Portekizli hoca eleştiriliyor.

BEN YOK BİZ VAR

Beşiktaş derbisinde kalesinde devleşen Uğurcan, "Ben yok biz var en önemli sırrımız bu. Takımdaki kimse bireysel olarak başarıyı üstlenmiyor, oynayan oynamayan herkes bu seneye inanıyor" dedi.



DUYGULANDIRAN KONUŞMA!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bugün sadece bir maç kazanmış olabiliriz ama çok kişiyi mutlu ettiniz. Mutlu ettiğimiz kişilerle daha çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR'A DEMİR DARBE

Süper Lig'de Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Genç yıldız bu sezon ligdeki ikinci golüne imza attı. Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 16 puana yükseldi. Hatayspor ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu. Hatayspor, Süper Lig'de deplasmanlardaki ikinci yenilgisini aldı... Milli aradan sonra İtalyan teknik adam Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Ömer Erdoğan'ın ekibi Hatayspor ise İzmir'de Altay ile mücadele edecek.

KONYASPOR SERİYE BAĞLADI

Süper Lig'de Konyaspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetine imza attı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25 ve 75. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Göztepe'nin 45+6'da Kahraman ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. İzmir ekibinde Yalçın Kayan, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ELMAS: G.SARAY'I ANLIK TEPKİLERE TESLİM ETMEYİZ

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'e gösterilen tepkilerin ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Elmas, "G.Sarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

GOLÜNÜ ATTI ÇOK ÇALIŞTI!

Karagümrük maçının 63. dakikasında oyuna giren Mısrılı golcü Mostafa Mohamed, girdiği tüm ikili mücadeleleri (4/4) ve hava toplarını (4/4) kazandı.