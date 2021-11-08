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    • Spor
    • 08.11.2021 20:24
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    • 08.11.2021 20:29
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    SON DAKİKA! Deplasman tribünlerine taraftar alınacak mı? TFF'den açıklama geldi

    Son dakika haberine göre daha önce 9 Kasım'dan sonra stadyumlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınabileceğini açıklayan TFF, deplasman tribünleri için de karar verdi.

    Deplasman tribünlerine taraftar alınacak mı?

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarihli toplantısında Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yapıldığı açıklandı. TFF, statlara seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım taraftarının alınacağını, deplasman takım seyircisinin ise alınmayacağını duyurdu.

    Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    ''Süper Lig , TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz.''

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Deplasman tribünlerine taraftar alınacak mı? TFF'den açıklama geldi
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