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    Türkiye bu olayı konuşuyor! Kale direklerinin bile söküldüğü maçı tekrar oynattı

    Gaziantep-Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verildi . Halis Özkayha maçı 5 dakika erken bitirdi. VAR uyardı... Özkahya "Nasıl olsa 2-0" deyip son düdüğü çaldı... Tepkiler artınca iki takımı duştan, sahaya çıkardı.

    Skandal VAR!

    Türkiye, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında yaşanan skandalı konuşuyor. Maçın hakemi Halis Özkayha önce maçın sonuna 9 dakika ilave etti. Ardından 90+4'te maçı bitirdi.

    Takımlar soyunma odasına gitti, tribünler büyük ölçüde boşaldı hatta kale direği bile söküldü. Yapılan hata anlaşılınca her iki takım da sahaya dönüp kalan 5 dakikayı oynadı.

    İddiaya göre maçın hakemi Halis Özkahya maçı bitirince VAR'dan uyarı geldi. Özkahya'nın da yardımcılarına ve VAR'a "Skor zaten 2-0, uzatmaların kalan bölümünü oynatmıyorum. Maçı bitiriyorum" dedi.

    Konu ile ilgili olarak TFF'nin ve MHK'nin açıklaması bekleniyor. Yaşanan skandalın bir süre daha futbol gündemini meşgul etmesi bekeniyor.

    HAKEMLİĞİ BIRAKTI İDDİASI!
    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün yaptığı skandal hata sonrası hakem Halis Özkahya'nın TFF'ye istifasını sunduğunu ifade etti. TFF'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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