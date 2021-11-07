SON DAKİKA! İstanbul Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda kazanan belli oldu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından da altın kategoride gösterilen İstanbul Maratonu 43. kez koşuldu. Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. 15 KM yarışı ise Yenikapı etkinlik alanında son buldu.

ERKEKLERDE KAZANAN KIPLANGAT

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Ugandalı atlet Victor Kiplangat, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kiplangat, böylece kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik süresiyle ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise 2 saat 10 dakika 25 saniye ile üçüncü oldu.

KADINLARDA İSE KAZANAN JEROTICH

Kadınlarda ise ipi göğüsleyen Kenyalı atlet Sheila Jerotich oldu.



BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.



Toplamda 40 bin kişinin koştuğu organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenlendi. Bu iki kategorideki koşu, geçen corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.