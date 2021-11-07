43. İstanbul Maratonu'nu kim kazandı? 43. İstanbul Maratonu ödülleri ne kadar? Victor Kiplangat ve Sheila Jerotich...

43. İSTANBUL MARATONU ÖDÜLLERİ NE KADAR?

43.sü düzenlenen İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilmektedir.

Maratonda ikinciliği elde edenlere 20 bin, üçüncülere ise 10 bin dolar ödül verilmektedir.

Türk sporcularda da maratonu birinci bitirenlere 30 bin lira, ikincilere 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülün verilmektedir.