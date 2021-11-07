Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncu Ozan Kabak'ın aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku yaşanıyor.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın geçirmiş olduğu viral enfeksiyon nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
- Spor
- 07.11.2021 18:33
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- Son Güncelleme:
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- 07.11.2021 18:52
Ozan Kabak'tan şok haber! A Milli aday kadrosundan çıkartıldı...
Ozan Kabak'tan şok haber! Türkiye Futbol Federasyonu milli oyuncunun aday kadrodan çıkartıldığını açıkladı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, Ozan Kabak Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmasında kadroda olamayacak. İşte haberin tüm detayları...
Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncu Ozan Kabak'ın aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.