Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hakkında kural hatası iddiaları konuşuluyor. Hakem Sandro Scharer'in gösterdiği sarı kart tartışmalara sebebiyet verdi. Hakem Sandro'nun, Dmitry Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart gösterip göstermediği ve kural hatası olup olmadığı konusu spor gündemine geldi. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanacak mı? GS - Lokomotiv Moskova maçında kural hatası var mı?
GS - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINDA KURAL HATASI VAR MI?
Sarı-kırmızılı temsilcimizin Moskova ile oynadığı maçın sonlarına doğru hakem Sandro Scharer'in gösterdiği kart tartışmalara sebep oldu.
Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov, 90+2'de Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Tam hakem Sandro Scharer, Dmitry Zhivoglyadov'a sarı kart gösterecekken; Diagne oyunu devam ettirmek istedi fakat Barinov onu sert müdahale ile engelledi. Bu müdahalenin ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışmanın bitmesinin ardından İsviçreli hakem hem Barinov'a hem de Diagne'ye sarı kart gösterdi. Bu iki futbolcunun dışında Kerem'e faul yapan Zhivoglyadov'a da önceki pozisyonda gösteremediği kartı çıkardı. Rus futbolcu önce bir şaşkınlık yaşadı.
Kerem'in pozisyonunda sarı kart gördüğünü, Barinov ile Diagne'nin pozisyonunda hiçbir şey yapmadığını, bundan dolayı bir defa daha sarı kart gösterildiğini anlamayan Zhivoglyadov şaşkın gözlerle etrafa baktı.
Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer, Kerem'e yapılan faul pozisyonunda Moskova'nın 2 numaralı futbolcusu Zhivoglyadov'a sarı kartını tam gösterecekken, olayların yaşanması sebebiyle kartını bekletmişti.