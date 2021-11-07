Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanacak mı? GS - Lokomotiv Moskova maçında kural hatası var mı?

GS - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINDA KURAL HATASI VAR MI?

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Moskova ile oynadığı maçın sonlarına doğru hakem Sandro Scharer'in gösterdiği kart tartışmalara sebep oldu.

Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov, 90+2'de Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Tam hakem Sandro Scharer, Dmitry Zhivoglyadov'a sarı kart gösterecekken; Diagne oyunu devam ettirmek istedi fakat Barinov onu sert müdahale ile engelledi. Bu müdahalenin ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın bitmesinin ardından İsviçreli hakem hem Barinov'a hem de Diagne'ye sarı kart gösterdi. Bu iki futbolcunun dışında Kerem'e faul yapan Zhivoglyadov'a da önceki pozisyonda gösteremediği kartı çıkardı. Rus futbolcu önce bir şaşkınlık yaşadı.