UEFA Avrupa Ligi Antwerp maçında 3-0 galip gelen Fnerbahçe Süper Lig'e geri döndü. Bu akşam Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması ekranlara geldi. Sarı Lacivertliler Kayserispor ile deplasmanda galibiyet aradı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? FB - Kayserispor maç özeti hakkında bilgiler!
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? MAÇ ÖZETİ!
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla son buldu.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor'un golleri Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic'ten geldi.
Fenerbahçe'nin gollerini ise Miha Zajc ve Mesut Özil'den (pen.) geldi.