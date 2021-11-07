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    • 07.11.2021 21:06
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    • 07.11.2021 21:08
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    Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? FB - Kayserispor maç özeti!

    Süper Lig maçları sporseverler tarafından takip ediliyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi maçında Antwerp'i 3-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Sarı Laciverliler Süper Lig'de son 3 maçını kaybederken bu akşam Kayserispor'u yenerek kötü gidişatını durdurmak istedi. Maçı kaçıran taraftarlar, Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu ve özeti!

    takvim.com.tr
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    UEFA Avrupa Ligi Antwerp maçında 3-0 galip gelen Fnerbahçe Süper Lig'e geri döndü. Bu akşam Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması ekranlara geldi. Sarı Lacivertliler Kayserispor ile deplasmanda galibiyet aradı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? FB - Kayserispor maç özeti hakkında bilgiler!

    FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? MAÇ ÖZETİ!

    Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla son buldu.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı.

    Kayserispor'un golleri Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic'ten geldi.

    Fenerbahçe'nin gollerini ise Miha Zajc ve Mesut Özil'den (pen.) geldi.

        Bu sonuçla Kayserispor puanını 14'e çıkardı Fenerbahçe ise 20 puan oldu.

        Fenerbahçe ligin 13. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacak. Kayserispor ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? FB - Kayserispor maç özeti!
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