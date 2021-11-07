Bulut ve Kutlu’ya teşekkür (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF, Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın uzatma süresiyle ilgili yapılan hata hakkında makul açıklamalarda bulunan iki takımın teknik direktörüne teşekkür etti.

LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Göztepe, son haftaların formada takımı Konya'yı kdonuk edecek. 16.00'da ise A.Demir-Hatay maçı oynanacak.

BURSA'DAN BORÇ AÇIKLAMASI

Bursaspor, Bursagaz'a olan tüm borçların ödendiğini açıkladı. Açıklamada "Bundan sonraki ödemelerimiz rutin harcamalar doğrultusunda devam edecektir" denildi.

CİMBOM LIGE DÖNÜYOR

Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray bugün sezonun flaş ekiplerinden Karagümrük ile karşılaşacak. Saat 16.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Cimbom'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek.

TERİM 11'İ BOZMUYOR

Fatih Terim'in Lokomotiv maçında çok iyi bir futbol oynayan 11'i bozması beklenmiyor. Forvette yine Halil görev yapacak.

F.BAHÇE'NİN BORCU 5.4 MİLYAR!

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin toplam borcunun 30 Haziran itibarıyla 5 milyar 420 milyon TL olduğu açıklandı. Başkan Ali Koç, "5 saattir burada toplandık. Üyelerin yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim" diyerek sitem etti.

FENER'İN KONUĞU KAYSERİ

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe bugün Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-Lacivertliler rakibini mağlup ederek yara sarmak istiyor.

GAZİANTEP BASKETBOL CİMBOM'U DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Galatasaray Nef'i 74-66 yendi. Gaziantep karşılaşmanın ilk yarısını da 31-27 üstün tamamladı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Afyon Belediye: 64-48, Y.Merkezefendi-Pınar Karşıyaka: 73-81, Bursaspor-Tofaş: 87-75.

G.SARAY HDI SİGORTA KARAYOLLARI'NI YIKTI

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-0 yendi. Burhan Felek'te 79 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-19, 25-20, 25-20 sonuçlandı. Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Vitra: 1-3, Mert Grup Sigorta-Vakıf- Bank: 1-3, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3.

MANCHESTER DERBİSİNİ CİTY İKİ GOLLE KAZANDI

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, derbide Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Eric Bailly kendi kalesine ve 45+1'de Bernardo Silva kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City puanını 23'e çıkardı. United ise 17 puanda kaldı.

NURİ ŞAHİN ALTAY'I DA AVLADI!

Antalyaspor evinde İzmir ekibi Altay'ı 1-0 mağlup ederek teknik direktörü Nuri Şahin ile 2'de 2 yaptı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren gole 49. dakikada Paul Mukairu kaydetti.

BELÖZOĞLU FIRTINASI

Süper Lig'de Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu ile üst üste 4. galibiyetine imza attı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 39'da Tolga Ciğerci, 59'da Edin Visça ve 61'de Stefano Okaka attı. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise 90+2'de Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. Puanını 18'e yükselten Başakşehir milli ara sonrasında Sivasspor'u ağırlayacak. 12 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise ara sonrası deplasmanda Giresun ile mücadele edecek.

SİVASSPOR 1 PUANA ABONE!

Süper Lig'de Sivasspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı. Yiğidolar, ligde üst üste 4. beraberliğini elde etti. Maçın son dakikalarında Uğur Çiftçi ve Traore'ye kırmızı kart çıktı.

90+1'DE TARTIŞMALI 3 PUAN

TFF 1. Lig'de önceki gün oynanan ve 65. dakikada sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor karşılaşması dün tamamlandı. Maçı 3-2 ev sahibi İstanbulspor kazandı. Galibiyeti getiren golleri Ethemi, Topalli ve İbrahim kaydetti. İstanbulspor'un uzatma dakikalarında attığı 3. golün açık ofsayt olduğu gözlerden kaçmadı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta ise Ankaragücü, Ümraniye'yi 3-0 yenip liderlik koltuğuna oturdu.