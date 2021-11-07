Beşiktaş Teknik Direkötrü Sergen Yalçın, Trabzonspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Bazı şeylerı açık açık söylemek gerektiğini belirten Yalçın, "Bu seneki gidişatımız beklentinin altında. İşler hiç de iyi gitmiyor. Bu oyunla işimiz çok zor gözüküyor." dedi.

BÖYLE GOLLER YEMEMELİYİZ

Yalçın şöyle devam etti: İlk yarı biterken ve maç biterken yediğimiz goller var. Büyük takımın bu hataları yapmaması lazım. Takımda konsantrasyon eksikliği ve nerde olduğunu bilememek var.

BU DÖNGÜDEN ÇIKMAMIZ LAZIM

Sorumlu benim ve bazı şöyleri düzeltmem lazım. Milli arada sorunların üzerine gideceğiz. Sezon başından beri bir döngünün içindeyiz ve bu döngüden çıkamadık. Umarım bu döngüden çıkarız. Daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu sonuçlar Beşiktaş'a hiç yakışmayor.