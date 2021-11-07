Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.11.2021 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2021 12:07
    ABONE OL

    Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

    Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla sürecek. Ligde 3 maçtır mağlup olan Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi TFF maçın VAR hakemini açıkladı. Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

    F.Bahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

    Süper Lig'de milli ara öncesinde 12. hafta maçları oynanıyor. Fenerbahçe , Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bugün saat 19:00'da Kayserispor'u konuk edecek. 19 puanla maç eksiği ile 7. sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Rakiplerinden Beşiktaş ve Alanyaspor'un kaybetmesini de fırsata çevirmek isteyen Kanarya, seyircisi önünde 3 puanı alarak milli araya moralli girmek istiyor.

    KARAGÜMRÜK İLE MORAL BULDULAR
    Ligin orta sıralarında yer alan Kayserispor ise kötü gidişe dur demek adına geçen hafta sahasında zorlu Karagümrük maçını aldı. Bu hafta da Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlar almak isteyen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, orta sıralarda kendisini daha da üstlere almak için mücadele verecek.

    VAR'DAKİ İSİM BELLİ OLDU
    Saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmada tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş'in yardımcılıklarını yapacağı maçın VAR'ı da belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında VAR koltuğuna Mete Kalkavan oturacak. AVAR olarak ise Volkan Ahmet Narinç görev yapacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan gençlerle buluştu!
    Haberler Spor Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu
        SON DAKİKA