Başakşehir durdurulamıyor! Öznur Kablo Malatyaspor 1-3 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 12'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Berkay ceza sahası içinden vuruşunu yaptı, top kaleci Ertaç'ta kaldı.



14'üncü dakikada Visca ceza sahası içinden vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.





20'nci dakikada Haddadi'nin ceza sahası yakınında kazandığı topu takım arkadaşı Tetteh'e gönderdi, ceza sahası içerisinde şutunu çeken Tetteh'in vuruşunu savunma engelledi.



23'üncü dakikada Visca sağ kanattan topu içeriye çevirdi, penaltı noktası yakınlarından Okaka tek vuruş yaptı, top kaleci Ertaç'ta kaldı.



29'uncu dakikada ceza sahası dışında ara paslarla topu önünde bulan Adem'in vuruşunda top, üstten az farkla auta çıktı.



37'nci dakikada Mounir'in ceza sahası içerisine açtığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.



39'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tolga vuruşunu yaptı, savunmada Hafez'in ayağından seken top ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARI

55'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay vuruşunu yaptı, top kaleci Ertaç'ta kaldı.



56'ncı dakikada Mustafa sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Tetteh tek vuruş yaptı, top auta gitti.



58'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın çektiği sert şutu kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.



60'ıncı dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa dokunan Okaka'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.





83'üncü dakikada uzaktan çekilen şutu kurtaran Ertaç'ın elinden kaçan topu kaptıktan sonra çalım atan Aleksic, yerden şutunu çekti, kaleyi koruyan Sadık kafa vuruşuyla golü önledi.



90+2'nci dakikada Başakşehir savunmasında yapılan hatayı değerlendiren Kubilay, önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-3.



Karşılaşma, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.