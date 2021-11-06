Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Altay | Maç özeti

Ligin 13. haftasında Antalyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Stat: Antalya
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Milosevic) , Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90+3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz)
Altay: Lis, Aka (Dk. 60 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Bamba, Poko, Pinares (Dk. 88 Rayan), Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Erhan Çelenk (Dk. 60 Paixao), Cebrail Karayel
Goller: Dk. 49 Mukairu (Antalyaspor)