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    • Spor
    • 06.11.2021 15:57
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    • 06.11.2021 18:34
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    Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Altay | Maç özeti

    Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Antalya ekibi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçtan detaylar...

    Antalyaspor tek golle 3 puanı kaptı

    Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Paul Mukairu kaydetti.

    Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 15 puana yükseldi. Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 16 puanda kaldı.

        Ligin 13. haftasında Antalyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

        Stat: Antalya

        Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş

        Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Milosevic) , Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90+3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz)

        Altay: Lis, Aka (Dk. 60 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Bamba, Poko, Pinares (Dk. 88 Rayan), Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Erhan Çelenk (Dk. 60 Paixao), Cebrail Karayel

        Goller: Dk. 49 Mukairu (Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam, Dk. 82 Thaciano, Dk. 90+3 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 86 Fredy (Antalyaspor)

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasına hareketlenen Doğukan Sinik, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis önce Doğukan Sinik'in ardından da topu önünde bulan Mukairu'nun şutunu kurtardı. Dönün meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Fredy de kaleci Lis'i geçemedi.

        12. dakika Kappel'in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

        15. dakikada Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

        33. dakikada Thiam'ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

        39. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Bünyamin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla avuta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        49. dakikada ev sahibi Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu'nun defans oyuncularını geçerek sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

        57. dakika Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içine ara pasına hareketlenen Amilton'un şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Dönün topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın şutunda defans oyuncusuna çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

            66. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares'e çıkardı. Pinares'in sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.

            86. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topu son anda çeldi.

            87. dakikada gelişen Antalyaspor kontra atağında Ghacha kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

            Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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