Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Altay | Maç özeti

Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam, Dk. 82 Thaciano, Dk. 90+3 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 86 Fredy (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasına hareketlenen Doğukan Sinik, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis önce Doğukan Sinik'in ardından da topu önünde bulan Mukairu'nun şutunu kurtardı. Dönün meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Fredy de kaleci Lis'i geçemedi.

12. dakika Kappel'in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

33. dakikada Thiam'ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.