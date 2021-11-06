Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivasspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede iki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sivasspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Giresunspor puanını 10'a çıkardı.
UĞUR ÇİFTÇİ KIZARDI!
Sivasspor'da Uğur Çiftçi, ceza sahasına içine girmek üzere olan Diabate'ye yaptığı hareket sonrası hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
TRAOURE DE KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Giresunspor'da Hamidou Traoure 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Max Gradel'i kolundan çekerek indiren Traoure gördüğü kartla oyun dışında kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Giresunspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
4. dakikada Giresunspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.
12. dakikada orta alandan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Doukara'nın ara pasında son anda rakip defans oyuncuları araya girerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.
13. dakikada Henrique'nin ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecinin sağından az farkla auta gitti.
23. dakikada Doukara'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Süleymanov'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.