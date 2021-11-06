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    • Spor
    • 06.11.2021 13:26
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    • 06.11.2021 15:42
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    Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivasspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Sivasspor ile Giresunspor Süper Lig'in 12. haftasın karşı karşıya geldi. Mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Giresunspor puanını 10'a çıkardı.

    takvim.com.tr
    AA
    Sivas’ta gol sesi çıkmadı!

    Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede iki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sivasspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Giresunspor puanını 10'a çıkardı.

    UĞUR ÇİFTÇİ KIZARDI!
    Sivasspor'da Uğur Çiftçi, ceza sahasına içine girmek üzere olan Diabate'ye yaptığı hareket sonrası hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

    TRAOURE DE KIRMIZI KART GÖRDÜ!
    Giresunspor'da Hamidou Traoure 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Max Gradel'i kolundan çekerek indiren Traoure gördüğü kartla oyun dışında kaldı.

    Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Giresunspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    Mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    4. dakikada Giresunspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.

    12. dakikada orta alandan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Doukara'nın ara pasında son anda rakip defans oyuncuları araya girerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.

    13. dakikada Henrique'nin ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecinin sağından az farkla auta gitti.

    23. dakikada Doukara'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Süleymanov'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

        27. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahasına giren Gradel'in kaleye kavisli gönderdiği top kaleciyi de geçerek oyun alanında kaldı. Pozisyonun takibinde Giresunsporlu defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

        31. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.

        39. dakikada Traore'nin ceza yayının dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topa sahip oldu.

        43. dakikada Traore'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate, topa etkili vuramayınca Giresunspor mutlak bir golden oldu.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        54. dakikada Sivasspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Fajr'in ceza alanına kestiği top Yatabare'nin önünden geçerek auta çıktı.

        58. dakikada Douglas'ın orta alandan uzun gönderdiği topla buluşan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde auta gitti.

        66. dakikada Sivasspor etkili geldi. Rakip ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

        76. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Gradel'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

        Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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