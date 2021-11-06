Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu sezon ortaya koyduğu performans birbirine çok yakın

Beşiktaş ile Trabzonspor'un bu sezon ortaya koyduğu performans birbirine çok yakın... Hava topu istatistiğinde Beşiktaş, 26.9, Trabzonspor ise 26.7 rakamlarını gördü. İkili mücadele kazanma yüzdesinde de benzerlikler dikkat çekiyor. Beşiktaş yüzde 51.4 ile oynarken Trabzonspor ise yüzde 51.9 rakamlarına ulaştı.

Kilit pas yüzdesinde Siyah-Beyazlılar 10.7, Bordo-Mavililer ise 10.6 yüzdesine sahip. Atılan gollerde ise 22'ye 20 Trabzonspor'un üstünlüğü var. Toplam şutta Beşiktaş 14.3, Trabzonspor ise 14.5 istatistikle mücadele ediyor.

Topa sahip olmada ise Beşiktaş yüzde 56.9, Trabzonspor ise yüzde 57.5 istatistiğe sahip.