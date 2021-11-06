Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi stratejisini belirledi! Kartal gol gol gol

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi stratejisini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta her zaman uyguladığı sistemle devirmeyi planlıyor. Sergen hoca ilk 30 dakikada derbide rakibinin fişini çekmeyi planlıyor. Bunun için de pres en uçtan başlayacak.