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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi stratejisini belirledi! Kartal gol gol gol

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi stratejisini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor’u Vodafone Park’ta her zaman uyguladığı sistemle devirmeyi planlıyor. Sergen hoca ilk 30 dakikada derbide rakibinin fişini çekmeyi planlıyor. Bunun için de pres en uçtan başlayacak.

    Kartal gol gol gol
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi stratejisini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta her zaman uyguladığı sistemle devirmeyi planlıyor. Sergen hoca ilk 30 dakikada derbide rakibinin fişini çekmeyi planlıyor. Bunun için de pres en uçtan başlayacak.

    BASKIYI HİSSETTİRELİM!
    Trabzon stoperlerini yapacağı presle zorlayacak Kartal sonrasında kapacağı toplarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Sergen Yalçın'ın oyuncularına, "İlk dakikalar çok önemli. Rakibimize baskıyı hissettirmeliyiz" dedi.

    KARA BULUTLARI DAĞITIRIZ
    Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, "Şampiyonlar Ligi geride kaldı. Taraftara kendimizi affettirmek için elimizde büyük bir fırsat var. Namağlup Trabzonspor'u yenersek üzerimizdeki kara bulutları da dağıtırız" diye konuştu.

        GHEZZAL İLE ÖZEL TOPLANTI
        Sergen Yalçın son haftalarda durgun olan Ghezzal ile görüştü. Trabzonspor maçında sorumluluk almasını istedi.

        DERBİ ÖNCESİ YALÇIN'A SÜRPRİZ KUTLAMA
        Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi dün akşam yapılan son antrenman sonrası teknik direktör Sergen Yalçın için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Yalçın için Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan kutlamada başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.
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