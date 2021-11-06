Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi stratejisini belirledi! Kartal gol gol gol

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi stratejisini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta her zaman uyguladığı sistemle devirmeyi planlıyor. Sergen hoca ilk 30 dakikada derbide rakibinin fişini çekmeyi planlıyor. Bunun için de pres en uçtan başlayacak.
BASKIYI HİSSETTİRELİM!
Trabzon stoperlerini yapacağı presle zorlayacak Kartal sonrasında kapacağı toplarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Sergen Yalçın'ın oyuncularına, "İlk dakikalar çok önemli. Rakibimize baskıyı hissettirmeliyiz" dedi.
KARA BULUTLARI DAĞITIRIZ
Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, "Şampiyonlar Ligi geride kaldı. Taraftara kendimizi affettirmek için elimizde büyük bir fırsat var. Namağlup Trabzonspor'u yenersek üzerimizdeki kara bulutları da dağıtırız" diye konuştu.