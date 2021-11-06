Anadolu Efes evinde Zenit’e boyun eğdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 6. mağlubiyetini yaşadı. Zenit ise 5. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes adına Zenit karşısında 14 sayı kaydeden Larkin, takımının mağlubiyetini önleyemedi.

EN İYİ SAVUNMA SAKARYA&AJAX'DA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. haftanın ardından 20 puan ile 4. sırada yer alan Sakaryaspor, Avrupa'nın 7 ligi ve Türkiye ligleri de dahil olmak üzere en az gol yiyen takım konumunu Ajax ile paylaşıyor. Bu sezon oynadığı 10 maçta 17 gol atarken, kalesinde 2 gol gören Sakarya ekibi, birçok dünya devini bu alanda geride bıraktı.

İSTANBULSPOR-MENEMEN MAÇINA SİS ENGELİ

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan İstanbulspor-Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi. 62. dakikaya kadar ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğünün bulunduğu maçın kalan kısmı bugün 12.30'da oynanacak. Günün diğer maçında Tuzla, Denizli'yi 3-0 yendi.

BURSASPOR'A SPONSOR DESTEĞİ

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi forma göğüs sponsoru oldu. İki hafta boyunca Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) reklamı yeşil- beyazlı takımın formasında yer alacak. Bursaspor kulübü Belediye Başkanı Alinur Aktaş için bir teşekkür açıklaması yaptı.

FENERBAHÇE OPET PTT'YE SET VERMEDİ

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Ankara temsilcisi PTT'ye konuk oldu. Setlerini 19-25, 19-25, 20-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Sarı Melekler, ligdeki 6. galibiyetine imza attı. Fedorovtseva'nın 18 sayıyla skorer olduğu maçta Lazareva 13 sayıyla katkıda bulundu.

İLGİNÇ MAÇTA KAZANAN ANTEP

Gaziantep FK ile Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma gösterdi. Antep'in 2-0 üstünlüğünün olduğu maçı ise 5 dakika erken bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti. 10 dakika sonra ise hatadan dönüldü. Maçın kalan 5 dakikalık kısmı tamamlandı. Sonuç ise değişmedi.

ALANYA'NIN SERİSİNİ ÇAYKUR RİZE BİTİRDİ

Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u 2-0 yendi. Rize'nin gollerini Selim ve Djkovic attı. Alanyaspor ligde 8 maç sonra mağlup oldu.

SİVASSPOR-GİRESUNSPOR

Süper Lig'de Sivasspor bugün evinde Giresunspor'u konuk edecek. Maç saat 13.30'da başlayacak. Saat 16.00'da Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir ve Antalyaspor- Altay maçları oynanacak.

ALPEREN'DEN 10 SAYI

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 123-111 kaybettikleri Phoenix Suns maçında 10 sayı, 5 asistle oynadı. Suns'ın yıldızı Devin Booker 27 sayıyla galibiyeti getirdi.

BARÇA'DA XAVİ DÖNEMİ

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi oldu. Al Saad kulübyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan efsane isim için Barcelona, serbest kalma bedeli ödedi

FODE KOITA TRABZON'DA KALDI!

Trabzonspor'da hafta boyunca takımla çalışan Koita hazır olmadığı gerekçesiyle kafileye dahil edilmedi. Tecrübeli golcü sakatlığı nedeniyle bu sezon istikrarlı şekilde forma giyemedi.

FENERBAHÇE KAZANDI TÜRKİYE SIRA ATLADI

Fenerbahçe'nin Antwerp galibiyeti ve Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçındaki beraberliğiyle Türkiye, Yunanistan'ı geçerek ülke puanı sıralamasında 18.sıraya yükseldi. UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

NOVAK DA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Antwerp maçında üçlü savunmanın solunda mücadele eden Filip Novak performansıyla tam puan aldı. Savunmadaki başarısı kadar hücuma verdiği katkı ile de dikkat çeken Çek stoper, sezonun geri kalanı için umut verdi ve iyi bir alternatif olabileceğini ortaya koydu.

UEFA'DA HAFTANIN GOLÜ MERGIM BERISHA'DAN

Mergim Berisha'nın Royal Antwerp ağlarına gönderdiği gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi. Feghouli'nin Lokomotiv Moskova ağlarına gönderdiği gol ise 4. sırada yer aldı. Bu arada Fenerli taraftarlar Berisha için sanal alemde "Böyle oynamaya devam ederse kimse onu 11'den kesemez" yorumunda bulundular.

ÇİZME'DE YİNE MARCAO İDDİASI

İtalyan basını Marcao ile ilgili transfer iddialarını sürdürüyor. Bazı internet sitelerine göre Roma, Lokomotiv maçında Brezilyalı yıldızı yine mercek altına aldı. Mourinho'nun devre arasında Marcao için teklif yapılması konusunda istekte bulunduğu belirtildi.

FEGHOULİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Lokomotiv maçında süper bir gole imza atan Feghouli'nin sakatlığı can sıkmıştı. Ancak alınan bilgilere göre Cezayirli yıldızın önemli bir sıkıntısı yok. Feghouli'nin yarınki Karagümrük maçında 11'deki yerini alması bekleniyor.

TEK RAKİBİ CHELSEA

Avrupa Ligi gruplarında ilk golünü Lokomotiv Moskova'dan yiyen Galatasaray buna rağmen savunma performansıyla fark yaratmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar Chelsea ile birlikte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen iki takımdan birisi olmayı başardı. Galatasaray'ın bu alandaki tek rakibi, kendisi gibi 1 gol yiyen İngiliz futbolunun devi Chelsea oldu.

LİDERE COŞKULU KARŞILAMA

Trabzonspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Antrenmana Danimarkalı Cornelius katılması teknik heyeti sevindirdi. Hafif ağrıları bulunan Cornelius'un maçta 11 başlaması beklenmiyor. Fırtına idman sonrası ise özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Akşam saatlerinde İstanbul'a inen Trabzonspor'u coşkulu bir taraftar grubu meşalelerle karşıladı.

ROSİER'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Rosier hafif sakatlığı bulunmasına rağmen Trabzonspor maçının 11'inde oynamak istediğini Sergen hocaya iletti.