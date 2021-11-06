Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı kesintisiz şifresiz canlı yayın izle!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki takım da mücadeleyi kazanmak için mücadele edecek. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Vodafone Park'ta oynanacak maçı naklen takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle seçeneği hakkında araştırmalar yapıyor. Beşiktaş Galatasaray derbi maçı kesintisiz şifresiz canlı yayın izle seçeneği yalnızca beİNsports'ta var. Son istatistiklere göre, İki takım arasındaki 48 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 54, Trabzonspor'un 46 galibiyeti bulunuyor. İşte mücadeleye dair merak edilen tüm bilgiler...
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı anlatım seçeneği için;
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BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.
SON 6 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.
Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bugün kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.