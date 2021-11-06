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    • Spor
    • 06.11.2021 18:55
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    • 06.11.2021 18:56
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    Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı kesintisiz şifresiz canlı yayın izle!

    Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında derbi karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını merak ederken Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle seçeneğiyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde Beşiktaş Galatasaray derbi maçı kesintisiz şifresiz canlı yayın izle seçeneği hakkında araştırmalar yükselişe geçti.

    Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle!

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki takım da mücadeleyi kazanmak için mücadele edecek. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Vodafone Park'ta oynanacak maçı naklen takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle seçeneği hakkında araştırmalar yapıyor. Beşiktaş Galatasaray derbi maçı kesintisiz şifresiz canlı yayın izle seçeneği yalnızca beİNsports'ta var. Son istatistiklere göre, İki takım arasındaki 48 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 54, Trabzonspor'un 46 galibiyeti bulunuyor. İşte mücadeleye dair merak edilen tüm bilgiler...

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

    Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı anlatım seçeneği için;

    BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    BEŞİKTAŞ CEPHESİ

    Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

    Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.

    SON 6 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ

    Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.

    Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bugün kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

        TRABZONSPOR CEPHESİ

        Ligde 27 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sıradaki Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek. Kasık sakatlığı bulunan Danimarkalı golcü Cornelius'un ise son kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak.

        SON DEPLASMAN YENİLGİSİ 376 GÜN ÖNCE İSTANBUL'DA

        Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi.

        Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.
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        Haberler Spor Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı kesintisiz şifresiz canlı yayın izle!
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