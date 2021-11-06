Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı kesintisiz şifresiz canlı yayın izle!

SON 6 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.

Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bugün kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.