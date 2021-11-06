Barcelona'ya büyük şok! Celta Vigo'dan müthiş geri dönüş

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 5. dakikada Ansu Fati'nin güzel golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, Sergio Busquets (Dk. 18) ve Memphis Depay (Dk. 34) ile farkı artırarak, rakibine karşı ilk yarı sonunda 3-0'lük üstünlük kurdu.
3 SIFIRI KORUYAMADILAR
Ev sahibi takım ikinci yarıda Iago Aspas (Dk. 52) ve Nolito'nun (Dk. 73) golleriyle farkı 1'e indirirken, beraberlik golü uzatmaların son dakikası olan 90+6'da Aspas'dan geldi.
BARCELONA 9. SIRADA
La Liga'da son dört haftadır kazanamayan Barcelona, 1 maçı eksik olarak 17 puanla 9. sırada yer aldı. Celta Vigo ise 12 puanla 14'üncü sırada kaldı.
Bu arada Celta Vigo'da maç kadrosunda olan Türk futbolcu Okay Yokuşlu, maçta forma giyme şansı bulamadı.