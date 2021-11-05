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    Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı elinden kaçırdı

    Aslan, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 4. sınavında Lokomotiv Moskova karşısında 43. dakikada Sofiane Feghouli’nin muhteşem golüyle öne geçti... 73'te Kamano'nun golüyle şoka girdi. Galatasaray, 8 puanla liderliğini devam ettirdi.

    Skoru kafamıza takmıyo’rus’

    G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı... 13. dakikada Feghouli'nin şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti. 31'de Lisakovich'in kafa vuruşu direği yaladı. 43'te Feghouli, sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0...



    FEGHOULİ İLE GOLE YAKLAŞTIK
    54'te Feghouli ceza sahasında müsait pozisyonda olmasına rağmen topu ağlarla buluşturamadı... 73'te Galatasaray savunması Kamano'yu arka direkte unuttu. Maça eşitlik geldi: 1-1.

    ÖMER'İN ORTASI DİREKTEN DÖNDÜ
    80'de Halil sol çaprazdan uzak köşeye doğru çok şık bir vuruş yaptı. Top direği yaladı. 85. dakikada Ömer Bayram'ın ön direğe kestiği sert top kaleciden sekip direkten döndü.



    MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ!
    87'DE Rybus'un kullandığı kornerde Smolov'un kafasını Muslera çeldi. Kale dibindeki topu Murilo tamamlamak istedi. Muslera yine gole izin vermedi. Aslan, 4 maç sonunda 8 puana ulaştı.

    613 GÜN SONRA TAM KAPASİTE
    NEF Stadı'nda 613 gün sonra bir maç tam seyirci kapasitesiyle oynandı. NEF Stadı'nda en son 1 Mart 2020'deki Gençlerbirliği maçı tam kapasiteyle oynanmıştı.

    2009 YILINDAN SONRA BİR İLK
    Galatasaray'ın     yıldızı Sofiane Feghouli, Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu... Şu an Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, 2009 yılında Dinamo Bükreş filelerini havalandırmıştı. Cezayirli yıldız Feghouli dünkü performansıyla büyük alkış topladı...



        LİDERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ
        G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, "Lider olmak her zaman bir avantaj demektir. Her sonuca göre yine lideriz. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek en büyük isteğimiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Bu kadar gol pozisyonu kaçırdıktan sonra mağlup da olabilirdik. Oyuna şöyle bakacak olursak, baştan sonra kadar mücadele eden, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden bir takım vardı. Güzel bir maç oldu, bunu galibiyetle taçlandırmak gerekirdi" ifadelerini kullandı.

        HALİL: BECERİKLİ OLMALIYDIK
        MAÇA 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, "Gol atmayı ve kazanmayı çok istiyordum. Ama yeterince becerikli olamadım. Zor bir mücadele oldu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim" dedi.



        LOKOMOTİV'DEN ALKIŞLI TEPKİ!
        Maç sonrası Galatasaray tribünleri sert futbol oynayan Lokomotiv'i protesto etti, sahaya da pet şişeler attı. Bunun üzerine Lokomotiv Moskovalı futbolcular tribünlere giderek alkışladı. Rus ekibinin bu tavrı protestoları daha da arttırdı.

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