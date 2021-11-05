Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı elinden kaçırdı

G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı... 13. dakikada Feghouli'nin şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti. 31'de Lisakovich'in kafa vuruşu direği yaladı. 43'te Feghouli, sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0...
FEGHOULİ İLE GOLE YAKLAŞTIK
54'te Feghouli ceza sahasında müsait pozisyonda olmasına rağmen topu ağlarla buluşturamadı... 73'te Galatasaray savunması Kamano'yu arka direkte unuttu. Maça eşitlik geldi: 1-1.
ÖMER'İN ORTASI DİREKTEN DÖNDÜ
80'de Halil sol çaprazdan uzak köşeye doğru çok şık bir vuruş yaptı. Top direği yaladı. 85. dakikada Ömer Bayram'ın ön direğe kestiği sert top kaleciden sekip direkten döndü.
MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ!
87'DE Rybus'un kullandığı kornerde Smolov'un kafasını Muslera çeldi. Kale dibindeki topu Murilo tamamlamak istedi. Muslera yine gole izin vermedi. Aslan, 4 maç sonunda 8 puana ulaştı.
613 GÜN SONRA TAM KAPASİTE
NEF Stadı'nda 613 gün sonra bir maç tam seyirci kapasitesiyle oynandı. NEF Stadı'nda en son 1 Mart 2020'deki Gençlerbirliği maçı tam kapasiteyle oynanmıştı.
2009 YILINDAN SONRA BİR İLK
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu... Şu an Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, 2009 yılında Dinamo Bükreş filelerini havalandırmıştı. Cezayirli yıldız Feghouli dünkü performansıyla büyük alkış topladı...