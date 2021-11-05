Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı elinden kaçırdı





LİDERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, "Lider olmak her zaman bir avantaj demektir. Her sonuca göre yine lideriz. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek en büyük isteğimiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Bu kadar gol pozisyonu kaçırdıktan sonra mağlup da olabilirdik. Oyuna şöyle bakacak olursak, baştan sonra kadar mücadele eden, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden bir takım vardı. Güzel bir maç oldu, bunu galibiyetle taçlandırmak gerekirdi" ifadelerini kullandı.



HALİL: BECERİKLİ OLMALIYDIK

MAÇA 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, "Gol atmayı ve kazanmayı çok istiyordum. Ama yeterince becerikli olamadım. Zor bir mücadele oldu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim" dedi.