Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: Dennis Man'ı istedik vermediler





"KOLAY POZİSYONLARDA GOL ATAMADIK"

Grupta lider olmak her zaman avantaj demektir diyen tecrübeli teknik adam, "En büyük isteğimiz sonuna kadar lider gitmek. Bu seviyelerde maçın kolay geçmeyeceğini dün de söylemiştik. Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim ancak bu kadar uğraşırsak golü yiyebiliriz. Çok kolay pozisyonlarda gol atamadık. Herhaldoe seyredenlere güzel bir maç seyrettirdik. Zevk almışlardır. Farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz. Bazen böyel istenmeyen durumlar sizi bir sonraki maça daha iyi hazırlar, size yaşadığınız tecrübe çok önemli olur. Kaybetmenin zor olduğu bir puan kaybı yaşadık. Bundan ders alacaklar. Bir sonraki maçta yaptıkları bu hataları yapmadan, iyi şeyler yaparak oynayacaklardır" şeklinde konuştu.