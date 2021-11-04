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    • Spor
    • 05.11.2021 00:35
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    • 05.11.2021 00:43
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: Dennis Man'ı istedik vermediler

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum" dedi.

    Terim’den transfer açıklaması

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu 4. hafta maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transfer ile ilgili de konuştu.



    Terim, "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



    Lokomotiv Moskova maçını değerlendiren Fatih Terim, "Güzel bir mücadele olduğu konusunda aynı fikirdeyim. Özellikle ikinci yarı golden sonraki reaksiyon, ilk yarı mücadele müthiş... Oyuna asılma, galip gelmek için pozisyon yaratma, hepsi tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz. Sekiz tane pozisyonumuz var ama neredeyse kaleyi tutan topumuz yok. Böyle gol yememeliyiz. İkinci yarıda bir ara geri yaslanma gibi oldu ve kötü bir gol yedik. Neredeyse mağlup da olabilirdik. İlk yarı rakibin pozisyonu yok" dedi.



        "OYUNDAN MEMNUNUM"
        Oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Terim, "Oyuna şöyle bakacak olursak oyunun ilk başından 94. dakikaya kadar mücadele eden, pozisyonu bulan, atan, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden oyunun iki tarafını da en yüksek tempoda oynamaya çalışan bir takım vardı. Güzel bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırmak gerekiyordu. Oyuncularımın oynama isteğinden, mücadelesinden ve oynanan oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.



        "KOLAY POZİSYONLARDA GOL ATAMADIK"
        Grupta lider olmak her zaman avantaj demektir diyen tecrübeli teknik adam, "En büyük isteğimiz sonuna kadar lider gitmek. Bu seviyelerde maçın kolay geçmeyeceğini dün de söylemiştik. Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim ancak bu kadar uğraşırsak golü yiyebiliriz. Çok kolay pozisyonlarda gol atamadık. Herhaldoe seyredenlere güzel bir maç seyrettirdik. Zevk almışlardır. Farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz. Bazen böyel istenmeyen durumlar sizi bir sonraki maça daha iyi hazırlar, size yaşadığınız tecrübe çok önemli olur. Kaybetmenin zor olduğu bir puan kaybı yaşadık. Bundan ders alacaklar. Bir sonraki maçta yaptıkları bu hataları yapmadan, iyi şeyler yaparak oynayacaklardır" şeklinde konuştu.
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