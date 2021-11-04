Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: Dennis Man'ı istedik vermediler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu 4. hafta maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transfer ile ilgili de konuştu.
Terim, "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Lokomotiv Moskova maçını değerlendiren Fatih Terim, "Güzel bir mücadele olduğu konusunda aynı fikirdeyim. Özellikle ikinci yarı golden sonraki reaksiyon, ilk yarı mücadele müthiş... Oyuna asılma, galip gelmek için pozisyon yaratma, hepsi tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz. Sekiz tane pozisyonumuz var ama neredeyse kaleyi tutan topumuz yok. Böyle gol yememeliyiz. İkinci yarıda bir ara geri yaslanma gibi oldu ve kötü bir gol yedik. Neredeyse mağlup da olabilirdik. İlk yarı rakibin pozisyonu yok" dedi.