Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Antwerp’in fişini yarım saatte çekti

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Antwerp'i deplasmanda 3-0 yendi. Henüz 9. dakikada Mert Hakan ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi. 16'da Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcu Meyer, topu ağlara gönderdi: 2-0.



BERİSHA'DAN MUHTEŞEM VOLE

29'da Berisha vole vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-0... Fenerbahçe, farka rağmen temposunu düşürmedi. 32'de Ferdi'nin vuruşunu Antwerp savunması kale çizgisi üzerinden çıkardı.



ROSSİ TOPU DİREĞE NİŞANLADI

56'da De Laet'ın ortasına kale önünde Benson dokunamadı... 65'te Fenerbahçe 4. gole çok yaklaştı. Uruguaylı yıldız Rossi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe nişanladı.







ZAJC İLE 4. GOLE ÇOK YAKLAŞTI

81'de Zajc, 3 oyuncuyu geçtikten sonra çaprazdan vurdu. Kaleci gole izin vermedi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kritik bir galibiyet elde ederek tur şansını son iki maça bıraktı.

12 YIL SONRA BERİSHA BAŞARDI

Fenerbahçe'de bir futbolcu 2009/2010 sezonundan sonra ilk kez bir Avrupa maçında hem gol attı, hem de asist yaptı. 2. golün asistini yapan Berisha, 3. golü harika bir vole ile ağlara gönderdi. Bu arada Fenerbahçe, 2002'den sonra ilk kez bir Avrupa maçının ilk yarısında 3 gol attı.



MAX MEYER HAYATA DÖNDÜ

Fenerbahçe yönetiminin göndermeyi planladığı iddia edilen isimlerinden Max Meyer, çubuklu forma altında ilk golünü dün gece Royal Antwerp'e karşı attı. Alman orta saha oyuncusu attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

MÜCADELENİN İÇERSİNDEYİZ

Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 mağlup eden F.Bahçe'de teknik patron Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Skordan dolayı çok mutluyum. Takımın performansından dolayı da öyle. Galibiyeti hak ettik, daha fazla gol de atabilirdik. Takım, performansı nedeniyle tebriği hak ediyor" dedi. Tecrübeli hoca, "Hala mücadelenin içindeyiz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak, Yunanistan'da da kazanabiliriz. Bugün oynadığımız gibi oynarsak, hala şansımız var" diye konuştu.







GENÇ BERKE'YE BÜYÜK ONUR

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki fili bekçisi Berke Özer, Mert Hakan'ın oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını koluna geçirdi. Bu da Berke için büyük bir jest oldu.







FREY&SAMATTA RAKİP OLDU

Antwerp'te eski Fenerbahçeliler sahne aldı. Frey maça 11'de başlarken Samatta ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen iki oyuncu dün gece de etkisizdi.