Avrupa'da Fener'in gecesi! Antwerp 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.
29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.
32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.