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    • 04.11.2021 21:08
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    • 05.11.2021 01:26
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    Avrupa'da Fener'in gecesi! Antwerp 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

    Fener Antwerp’e patladı!

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

    17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.

    29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

    32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

        37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

        41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe ortasında bomboş durumda Osayi-Samuel'in şutunda kaleci Butez gole izin vermedi.

        İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARI
        65. dakikada Berisha'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi'nin yerden şutunda top direkten oyun alanına döndü.

        80. dakikada Berisha'nın ara pasıyla topla buluşan Rossi'nin, ceza yayına kadar topu sürdükten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        81. dakikada sağdan ceza sahasına giren Zajc'ın dar açıdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

        Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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