Al Sadd duyurdu: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu!

Xavi'nin, Al Sadd'ın tarihinde önemli bir parça olduğunu vurgulayan ve İspanyol teknik adama kariyerinin yeni döneminde başarı dileyen Katar kulübü, varılan anlaşma kapsamında gelecekte Barcelona ile iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Barcelona'nın, Xavi Hernandez'in teknik direktör olarak göreve getirildiğiyle ilgili resmi açıklamayı gün içerisinde yapması bekleniyor.