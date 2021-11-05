Al Sadd duyurdu: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu!

Katar kulübü Al Sadd, teknik direktörü Xavi Hernandez'in serbest kalması için gerekli tazminatın Barcelona tarafından ödendiğini duyurdu.
XAVI'NİN BARCELONA'YA GİDİŞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR
Al Sadd'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sözleşmesinde öngörülen ceza maddesinin ödenmesinin ardından, Xavi'nin Barcelona'ya gidişine ilişkin anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Xavi'nin, Al Sadd'ın tarihinde önemli bir parça olduğunu vurgulayan ve İspanyol teknik adama kariyerinin yeni döneminde başarı dileyen Katar kulübü, varılan anlaşma kapsamında gelecekte Barcelona ile iş birliğinin devam edeceğini belirtti.
Barcelona'nın, Xavi Hernandez'in teknik direktör olarak göreve getirildiğiyle ilgili resmi açıklamayı gün içerisinde yapması bekleniyor.