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    • Spor
    • 05.11.2021 14:36
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    • 05.11.2021 14:36
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    Al Sadd duyurdu: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu!

    Dünyaca ünlü futbolcu Messi'nin gidişi ve takım sistemindeki bozulmalar sebebiyle İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Barcelona'nın yeni hocası belli oldu. Al Sadd Kulübü, Xavi konusunda Barcelona ile anlaştıklarını duyurdu. İspanyol basını, Hernandez'in Al Sadd'tan serbest kalma bedelinin 5 milyon avro olduğunu ileri sürdü.

    AJANSLAR
    Barcelona’nın yeni hocası belli oldu!

    Katar kulübü Al Sadd, teknik direktörü Xavi Hernandez'in serbest kalması için gerekli tazminatın Barcelona tarafından ödendiğini duyurdu.


    XAVI'NİN BARCELONA'YA GİDİŞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR
    Al Sadd'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sözleşmesinde öngörülen ceza maddesinin ödenmesinin ardından, Xavi'nin Barcelona'ya gidişine ilişkin anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Xavi'nin, Al Sadd'ın tarihinde önemli bir parça olduğunu vurgulayan ve İspanyol teknik adama kariyerinin yeni döneminde başarı dileyen Katar kulübü, varılan anlaşma kapsamında gelecekte Barcelona ile iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

    Barcelona'nın, Xavi Hernandez'in teknik direktör olarak göreve getirildiğiyle ilgili resmi açıklamayı gün içerisinde yapması bekleniyor.

        Katalan ekibi, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine 28 Ekim tarihinde geçici olarak, alt yapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.

        Futbolcu olarak 17 yıl Barcelona formasını giyen Xavi Hernandez, 2015 yazında Katar'ın Al Sadd takımına transfer olmuştu. Katar ekibinde 4 sezon oynadıktan sonra futbolculuğunu sonlandıran Hernandez, son iki sezondur da teknik direktör olarak görev yapıyordu.

        SERBEST KALMA BEDELİ 5 MİLYON AVRO
        İspanyol basını, Hernandez'in Al Sadd'tan serbest kalma bedelinin 5 milyon avro olduğunu ileri sürdü.

        İlk kez Katar dışında bir takım çalıştıracak 41 yaşındaki Xavi Hernandez'in, Barcelona ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalaması öngörülüyor.

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