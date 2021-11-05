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    • Spor
    • 05.11.2021 16:12
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    • 05.11.2021 16:58
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    SON DAKİKA! Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi öncesi kamp kadrosu belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 12. haftanın en kritik karşılaşması olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesi bordo-mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu.

    Trabzonspor’un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gitti.

    Kafilede, sakatlıkları bulunan Koita, Peres ve Gervinho ile kart cezalısı Edgar Ie yer almadı.

    Kafilenin tesislerden çıkışı ve havalimanına girişi sırasında sevgi gösterilerinde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

    Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
    Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi öncesi kamp kadrosu belli oldu
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